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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو: ملتزمون بحماية الفضاء الإلكتروني لمنطقة وسط وشرق أوروبا

صدى البلد

أكد نائب الأمين العام لحلف الناتو، ميرسيا جيوان، أهمية تطوير الأمن السيبراني في وقت تعمل فيه التكنولوجيا الجديدة على تغيير العالم بسرعة قياسية، مشددا على التزام الحلفاء بحماية بعضهم البعض في الفضاء الإلكتروني بشكل فعال كما هو الحال على الأرض وفي البحر والجو.


جاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر التكنولوجي العالمي GoTech لعام 2021 بعنوان "مرحلة الأمن السيبراني". 


ووفقا لبيان لحلف الناتو، اليوم /الجمعة/ - قال جيوان: "إن قدرتنا على الحفاظ على سلامة شعبنا في هذا العالم الأكثر قدرة على المنافسة سيتم تحديدها من خلال وحدات البايت والبيانات الضخمة " .


ولفت إلى قيام وزراء دفاع الناتو بتدشين صندوق للابتكار والاستثمار في التقنيات المتطورة وكذلك إنشاء مركز تطوير الابتكار الدفاعي لمنطقة شمال الأطلسي DIANA، بهدف مواصلة العمل بشكل فعال في مجال التكنولوجيا الجديدة .


وأشار جيوان، إلى اتفاق وزراء دفاع الناتو على أول استراتيجية ذكاء اصطناعي للحلف ووضع المعايير اللازمة فيما يتعلق بالاستخدام الآمن والمسئول للبيانات والذكاء الاصطناعي، بينما تقوم بعض الجهات الأخرى على تطوير ونشر تقنيات جديدة مع القليل من الاهتمام بحقوق الإنسان والقانون الدولي ودون أي اعتبار لها .


وأثنى نائب الأمين العام لحلف الناتو،على جهود شركة GoTech World، في جمع عشرات الآلاف من الخبراء والشركات والمشاركين المتميزين لدعم التحول الرقمي لمنطقة وسط وشرق أوروبا وإيجاد الحلول المشتركة والتخفيف من مخاطر التقنيات الجديدة وهو ما يتماشى مع أهداف الناتو.

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