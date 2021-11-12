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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر: اختيار مصر لاستضافة مؤتمر المناخ يؤكد دورها الفعال دوليا

الربان عمر المختار
الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر

وجه حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ، التهنئة لرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصري بمناسبة اختيار "مصر" لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم "كوب 27"، مؤكدا على أن هذا الاختيار جاء لتكليل جهود القيادة السياسية المصرية وتأكيد على دورها  الدولي الفعال والهام .

وأشار حزب المؤتمر في بيان له اليوم، إن الاستراتيجية الوطنية التي أعددتها مصر لتغير المناخ 2050، كما ستعزز عمل المناخ الدولي للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، تحقيقاً لمصالح شعوب دول العالم ، وأيضا للحفاظ على ما تقدمة مصر دائما من خدمات لصالح دول العالم والمنطقة العربية ، كما يعكس المكانة التي تتمتع بها مصر في المحافل الدولية.

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وأكد حزب المؤتمر ، أن استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم "كوب 27"  هو إنجاز جديد يضاف لحصيلة الإنجازات التي حققتها مصر مؤخراً على كافة المستويات ونجاح مبادراتها وإيفائها بالتعهدات في هذا الصدد وحرصها على التعامل مع قضية المناخ بجدية ومواجهة تغير المناخ باعتباره أمر حتمي. 

وتستضيف مصر رسميا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ في 2022، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو المنعقد حاليا.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى كلمتها بمؤتمر جلاسكو نيابة عن الحكومة المصرية، عن تقديرها لجميع الوفود خاصة الأطراف الأفريقية على ثقتهم ودعمهم  لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف القادم، وجمع جهود العالم لمواجهة تحدي تغير المناخ، الذي لا يفرق في تأثيراته بين الدول، ويتطلب إجراءات متعددة الأطراف نشطة وديناميكية وتعاونية بين الجميع.

مصر الأمم المتحدة الحكومة مجلس الشيوخ تغير المناخ

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