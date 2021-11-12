سقوط قتلي وجرحي.. تفجير مسجد خلال صلاة الجمعة بـ أفغانستان

قال السكان الأفغان، إن انفجاراً وقع في مسجد بمنطقة سبين غار في إقليم ننكرهار، شرقي أفغانستان، خلال صلاة الجمعة، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 12 شخصا بحسب وكالة “رويترز”.

وقال أتال شينوارى، أحد سكان المنطقة إن الانفجار وقع الساعة الواحدة والنصف ظهرا تقريبا عندما انفجرت عبوات كانت موجودة على ما يبدو داخل المسجد وقدم ساكن آخر رواية مماثلة.

ونقلت الوكالة عن سكان محليين أن الانفجار ضرب مسجدا في منطقة "سبين غار" بولاية ننجرهار شرقي البلاد.

وقال شاهد عيان إن الانفجار وقع حوالي الساعة 1:30 ظهرا، مضيفا أن متفجرات كانت موجودة على ما يبدو في داخل المسجد.



وأسفرت سلسلة تفجيرات في الفترة الأخيرة استهدفت مساجد، عن عشرات القتلى والحرجى.