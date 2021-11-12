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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير لكل من يعيق التسوية السلمية في ليبيا.. أ ش أ تكشف تفاصيل مسودة البيان الختامي لمؤتمر باريس الدولي

صدى البلد

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مسودة البيان الختامي لمؤتمر باريس الدولي حول ليبيا الذي يبدأ أعماله بالعاصمة الفرنسية، اليوم الجمعة، يتضمن تحذيرا للأطراف التي تعيق التسوية السلمية في ليبيا بأنها قد تواجه عقوبات محتملة.


كما ستتضمن مسودة البيان الختامي أيضا التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.


ومن المقرر أن يؤكد المشاركون في المؤتمر، دعمهم لإجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المحدد وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.


وتنظم المؤتمر الحكومة الفرنسية بالتعاون مع الأمم المتحدة وحكومات ألمانيا وإيطاليا لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من تلك الدولة.

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