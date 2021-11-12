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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو يساند والده في انتخابات نادي المنيا على مقعد أمين الصندوق.. صور

زيزو يساند والده
زيزو يساند والده فى انتخابات نادي المنيا

تواجد نجم الزمالك أحمد سيد زيزو فى انتخابات نادي المنيا التي تجرى فعالياتها اليوم الجمعة لاختيار مجلس إدارة جديد لقيادة النادي خلال الفترة المقبلة.

يأتي تواجد زيزو من أجل مساندة والده  مصطفى زيزو المرشح لمقعد امين الصندوق في انتخابات نادي المنيا.

وحرص وعدد من المحبين وأعضاء الجمعية العمومية علي التقاط الصور مع نجم الزمالك أثناء تواجده فى انتخابات نادي المنيا.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اصدرت بيانا يتقدمون فيه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته بمنح النادي مهلة إضافية للقيام بأعمال الإنشاءات المقرر تنفيذها على الأرض المخصصة للنادي بحدائق أكتوبر.

وجاء نص البيان كالتالي:


رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بالأصالة عن أنفسهم وباسم واحد وتسعين ألف أسرة من الأعضاء العاملين وعشرات الملايين من محبي ومنتسبي النادي، يتقدمون بكل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على توجيهاته السامية بمنح نادي الزمالك مدة عامين كمهلة إضافية للقيام بالأعمال والإنشاءات المقرر تنفيذها على الأرض السابق تخصيصها للنادي بمدينه حدائق أكتوبر.

وإذ يعرب الجميع عن عظيم الامتنان لتلك التوجيهات والاستجابة الكريمة لمناشدتنا كعهدنا في فخامة الرئيس، أن يولي كل العناية لصوت المواطنين في كل مكان بما يزرع الأمل في النفوس ويخلق دوافع العمل الجاد المثمر.

كما تأتي ترسيخا لسياسة ثابتة ومستمرة تقوم على إدراك وفهم عميق لقضايا الوطن ومن ذلك أهمية الدور الاجتماعي والرياضي الذي يجب أن تضطلع به الأندية الرياضية، ويعاهدون سيادته على بذل كل الجهود لمواكبة إنجازاته وخططه الطموحة والرائدة للنهوض بالوطن والمواطن وبناء مصر الحديثة.

حفظ الله مصر.

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زيزو نادي المنيا انتخابات نادي المنيا أحمد سيد زيزو الزمالك

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