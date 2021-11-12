وزيرة خارجية ليبيا تشارك في مؤتمر باريس الدولي رغم وقفها عن العمل

أعلنت وزيرة الخارجية الليبية الموقوفة عن العمل، نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة، مشاركتها في مؤتمر باريس الدولي بشان ليبيا، رغم قرار وقفها عن العمل ومنعها من السفر.

وقالت المنقوش في تغريدة على "تويتر": "نحن في الموعد من باريس بعد مؤتمر طرابلس .. لن نحيد ولن نتردد في ما عزمنا عليه.. سنعمل دون توقف لتكون ليبيًا دائمًا موحدة ومستقرة وديمقراطية".

ولفتت وسائل إعلام ليبية إلى أن المنقوش تشارك في المؤتمر إلى جانب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، فيما يشارك أيضا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الذي أصدر قرارا في وقت سابق بوقف المنقوش عن العمل والتحقيق معها.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجلاء وهيبة في وقت سابق إن الرئاسة فتحت تحقيقاً في "مخالفات إدارية" نسبت إلى المنقوش.

ونصّ قرار أصدره المجلس الرئاسي وتناقلته وسائل الإعلام على "تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله اللافي"، على أن ترفع تقريرها في مهلة أقصاها 14 يوماً.