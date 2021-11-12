مصور المشاهير يكشف عن طرق التصوير الاحترافي وشروطه.. فيديو

كشف مصور المشاهير محمد الكشكي شروط التصوير الاحترافي موضحا: "الحصول على صورة احترافية يتطلب عدة أمور من ضمنهم الميك أب أرتست والكوافير وغيره، متابعا: الصورة الاحترافية تنتج نتيجة تكامل لعدة عوامل".



وأضاف "محمد الكشكي" خلال حواره ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المصور مسئول عن حدوث التوازن للحصول على صور احترافية، متابعا: الحالة النفسية تؤثر على شكل الصورة وجودتها.



وأردف: "كل مصور يتميز بـ حاجة معينه عن غيره من المصورين..ممكن مصور يعتمد على زوايا تصوير معينة أو نسبة إضاءة معينة وهكذا".



وأوضح أن العمل مع المشاهير والفنانين صعب، متابعا: "لازم المصور يفهم الشخص اللي هيصور عايز يتصور إزاي وبأي شكل".