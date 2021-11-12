رياض محرز "دكة".. بغداد بونجاح يقود الجزائر أمام جيبوتي

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، تشكيلته لمواجهة جيبوتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.
وشهد التشكيل الأساسي غياب رياض محرز المحترف ضمن صفوف فريق مانشستر سيتي الانجليزي وتواجده علي مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل الجزائر كالتالي :
حراسة مرمى: الكسندر أوكيديا
الدفاع: أيوب عبد اللاوى - رضا حلايمية - عيسى ماندي - عبد القادر بدران
الوسط : أدم زرقان - إسماعيل بن ناصر - سفيان فيجولي
الهجوم يوسف بلايلي - سعيد بن رحمة - بغداد بو نجاح
ويحتل منتخب الجزائرالمركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط.