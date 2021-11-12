التضامن في أسبوع.. قرارات جديدة بشأن الأسر الكافلة للأطفال

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من ٥ نوفمبر وحتي ١١ نوفمبر عددًا من الأنشطة والأحداث، نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية للوزارة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة.





السبت ٦ نوفمبر

التضامن الاجتماعي وجامعة الأزهر الشريف ينظمان قوافل تنموية وصحية لأهالي مطروح بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة تشمل خدمات صحية وغذائية وبطاطين وشنط مدارس وأدوات تعقيم.

وزيرة التضامن تشهد تدشين مدرسة الراهبات الفرنسسكانيات لجمعية "طيبة لتنمية المجتمع" لخريجات المدرسة، وتدعو لإنشاء اتحاد نوعي لجمعيات خريجي المدارس للمساهمة في إرساء منظومة راسخة للقيم.

خدمات علاجية مجانية قدمها صندوق مكافحة التعاطي مستهدفاً 116 ألف مريض إدمان منذ بداية ٢٠٢١ منهم ٦.٠٨٥حالة من المناطق المطورة "بديلة العشوائيات".

الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تستقبل مدير معهد البحوث والدراسات الجنائية والاجتماعية بالسودان والوفد المرافق له للتعرف على أنشطة المركز وبحث أوجه التعاون.

الأحد ٧ نوفمبر

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتسهيل إجراءات كفالة الأطفال في أسر "شبه طبيعية".. التضامن الاجتماعي تدعو الأسر الكافلة لاستخراج بطاقة الأسر البديلة الجديد.

التضامن الاجتماعي تلتقي بمجموعة من الرائدات الاجتماعيات للتأكيد على دورهن في "حياة كريمة" وتعلن أن آخر موعد للتقدم لمتطوعات جدد هو ٢٠ نوفمبر الجارى.

التضامن الاجتماعي تراجع هيكلة الإدارة المركزية للأسرة والمرأة لتعكس اتجاهات الدولة نحو تنمية الأسرة والطفولة المبكرة وتمكين المرأة في كافة مناحي الحياة.

المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم برنامجا تدريبيا تحت عنوان "التحديات والتطلعات، نحو تنمية الثقافة النقابية فى الجمهورية الجديدة" بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالاتصالات.





الاثنين ٨ نوفمبر

التضامن الاجتماعي وجامعة الاسكندرية ينظمان أول معرض لمنتجات طلبة الجامعات تحت شعار "الطلاب المنتجين" بجامعة الإسكندرية، وذلك لتشجيعهم على الإنتاج والابتكار.

ضخ ٢١ مليار جنيه من بنك ناصر الاجتماعي خلال العام المالي ٢٠١٩ -٢٠٢٠ لدعم التمكين الاقتصادي وإيجاد فرص عمل مع التركيز على السيدات.

الكشف على ٢٦٠٠ سائق حافلات مدرسية خلال أول شهر من العام الدراسي.. وإجراءات رادعة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة.

الثلاثاء ٩ نوفمبر

وزيرة التضامن الاجتماعي تصدر اللائحة النموذجية المنظمة لخدمة وظيفة رفيق المسن، وذلك حرصاً على تقنين معايير رعاية المسنين وحمايتهم.

وزارتا التضامن الاجتماعي والعدل تنظمان الدورة الأولى للتوعية بالقانون ٧٣ لسنة٢٠٢١ في شأن شروط شغل الوظيفة العامة أو الاستمرار فيها.

وزيرة التضامن الاجتماعي تعقد اجتماعاً مع مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي لمعرفة أولويات مصر في تعزيز نظم للحماية الاجتماعية العادلة.

بتوجيه من دولة رئيس الوزراء.. التضامن الاجتماعي تعقد اجتماعاً تنسيقياً بين الوزارات المعنية بمناقشة حوكمة منظومة الدعم ولتحقيق المصلحة العليا للأولى بالرعاية.

في إطار الاهتمام بالمصلحة الفضلى للأطفال.. الهلال الأحمر المصري يجهز ١١ نادي أسرة بمحافظة شمال سيناء لتنفيذ أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي.

الأربعاء ١٠ نوفمبر

وزارة الأوقاف تتعاون مع وزارة التضامن لتوزيع 20 ألف طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في أفقر 10 محافظات في مصر، مع مراعاة قواعد استهداف الأسر المستفيدة.

بعد توقيع التعاون الدولي لبرنامج الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.. وزيرة التضامن تلتقي بوكالة التنمية الأمريكية لمناقشة سبل التعاون مع الجمعيات الشريكة خلال الفترة المقبلة.

صندوق مكافحة الإدمان يشارك فى المؤتمر الدولى الأول لدولة ليبيا حول "تداعيات المخدرات والمؤثرات العقلية على الأسرة والمجتمعات الإنسانية"

التضامن الاجتماعي تشارك في الاحتفال بانتهاء مشروع بجاويت بالتعاون بين بنك الاسكندرية ومؤسسة دروسوس لإحياء الحرف التراثية وتمكين النساء من تحسين أوضاعهن المعيشية.



الحملة القومية تحت شعار "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" تصل إلى ٦٠ ألف سيدة في قرى حياة كريمة وتستكمل جولاتها في محافظة سوهاج لمدة عشرة أيام.

التضامن الاجتماعي ترصد مسنين بلا مأوى في أحياء القاهرة وطنطا والاسكندرية وتصطحبهم في مؤسسات رعاية.. وتستعد لإطلاق حملة "الشارع ليس مأوى".

بنك ناصر الاجتماعي يبحث سبل التعاون مع بنك التنمية الإسلامي بجدة عبر الفيديو كونفرانس للمساهمة في توسع أنشطة البنك وتنفيذ رؤية الدولة التنموية في التمكين الاقتصادي.

اتساقاً مع سياسة الدولة للشمول المالي والرقمنة، التضامن الاجتماعي تحول 1,200 بطاقة تكافل وكرامة لبطاقات "ميزة" وتنتهي من التحول الكامل لبطاقات جميع المستفيدين بنهاية ديسمبر 2021.



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