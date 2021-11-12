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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أنزيمات وهرمونات.. أحمد غزالي يكشف أسباب زيادة الوزن وطرق التخلص منه

أحمد غزالي استشاري
أحمد غزالي استشاري النباتات الطبية

قال الدكتور أحمد غزالي استشاري النباتات الطبية، إن سبب زيادة الوزن بعيدًا عن الغدد والأمراض الباطنية هو تناول كميات كبيرة من الطعام والاعتماد بشكل شبه كامل على الطعام غير الصحي وبالتالي هذا يؤثر بشكل سلبي على الهرمونات والإنزيمات الموجودة داخل الجسم .

 

وأضاف "أحمد غزالي" خلال حواره ببرنامج “حياتك صحتك” المذاع على قناة “صدى البلد” أنه لكي يتم معالجة مريض السمنة يجب أولًا معالجة وتظبيط الهرمونات والإنزيمات الخاصة بالمريض، متابعًا أنه لعلاج فتح الشهية يجب تناول أعشاب ونباتات تعمل على تثبيط الشهية ومنها نبات " الجرثنيا" حيث يقوم بتقليل حجم الخلية الدهنية وتقليل عددها .

ولفت خبير التغذية العلاجية إلى أن كورسات التخسيس تحتوي على العديد من النباتات مثل البيستا الجارسينيا، منوها بأن البيستا يحتوي على 3 أنواع من الألياف الطبيعية، وهم :السيليوم والردة الطبية والشوفان، بالإضافة إلى الكروم وفيتامين سي.

 

وفي سياق متصل: قال الدكتور خالد أحمد الغزالي، خبير تغذية العلاجية، إن منظومة دكتور دعاء سهيل تتميز بـ متابعة المرضي، من خلال المتخصصين، متابعا أن المنظومة تقدم روشتة وكورس علاج  لكل مريض.

 

وأضاف "الغزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة؛ ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كورس التخسيس يتكون من نباتات طبية أمنة وخاضعة لـ ترخيص وزارة الصحة المصرية، متابعا:" معندناش حاجة اسمها حرمان..إحنا بنظم الشهية".

 

زيادة الوزن أحمد غزالي النباتات الطبية التغذية العلاجية دعاء سهيل اخبار التوك شو

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