سد النهضة.. نيوزيلندا تدعم استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية أفريقية



عبرت نيوزيلندا عن دعمها لاستئناف المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة عبر الاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك خلال زيارة لسفير نيوزيلندا لدى إثيوبيا ومندوبها لدى الاتحاد الأفريقي، مايكل أبتون، إلى وزارة المياه والطاقة الإثيوبية اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة، على موقعها، إن السفير النيوزيلندي بحث خلال الزيارة مع وزير المياه والطاقة الإثيوبي، القضايا المتعلقة بالجفاف وحماية البيئة وتغير المناخ، واتفقا على العمل سويا في مجال تطوير الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي.

وقال "أبتون" إن "المفاوضات بين الدول الثلاث من خلال الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير ستؤدي إلى نتائج ونحن نؤيد ذلك".

وكشف أن بلاده تخطط لتقديم دعم مالي للاتحاد الأفريقي لتحقيق هدف خفض انبعاثات الكربون في المستقبل، مشيرا إلى أن إثيوبيا من بين الدول المستفيدة من الدعم الذي ستقدمه نيوزيلندا للاتحاد الأفريقي، دون مزيد من التفاصيل.

وفي الثامن والعشرين من أكتوبر، أبدت إثيوبيا استعدادها لاستئناف المفاوضات الثلاثية حول ملف سد النهضة، وقتما دعت قيادة الاتحاد الأفريقي إلى ذلك، مشيرة إلى أهمية مشاركة السودان.

ومفاوضات سد النهضة بين السودان وإثيوبيا ومصر متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة التي عقدت بكينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية في أبريل الماضي.

وعلى مدار الجولات السابقة، تمسكت القاهرة والخرطوم بالتوصل لاتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة الذي نفذته إثيوبيا بالفعل.

لكن إثيوبيا طمأنت مرارا دولتي المصب (مصر والسودان)، وأكدت أن مشروعها القومي الذي تأمل أن يولّد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء مع استكماله لن يؤثر سلبا عليهما.

ومؤخرا، كشف رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت أنه تلقى وعدا من إثيوبيا باستمرار المفاوضات حول سد النهضة بعد تشكيل الحكومة الجديدة في أكتوبر الماضي.