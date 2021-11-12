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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد فتح الطيران .. محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعا سياحيا ..صور

فودة يفتتح عيادة
فودة يفتتح عيادة أسنان

انتعاشة جديدة تشهدها مدينة شرم الشيخ مع الموسم السياحي الشتوي بعد فتح الطيران من معظم الدول وعودة السياحة الروسية تفقد  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مشروع سياحي جديد  وافتتح  وأول عيادة أسنان رقمية.

تفقد محافظ جنوب سيناء، يرافقه الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، احد المنشآت السياحية وهو عبارة عن مطعم  ركن للعائلات، وركن للأطفال " كيدز اريا" وكافيه كفرع لإحدى الماركات العالمية في هذا المجال .

وأثنى المحافظ على افتتاح مثل هذه المنشآت السياحية في إطار الجذب السياحي واستقطاب الفروع والماركات العالمية في جميع المجالات، وفتح أنشطة جديدة، وإضافة مقاصد سياحية متنوعة بالمدينة وفتح فرص عمل للشباب.

كما افتتح  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يرافقه عدد  من رجال الأعمال والأطباء اول عيادة لطب الأسنان الرقمي بمدينة شرم الشيخ.

أشار الدكتور  محمد الحمامصي مدير العيادة  أنها تعد أول عيادة اسنان رقمية وفرع لاحد الشركات العالمية وهي اول عيادة رقمية  بمصر و الشرق الأوسط وافريقيا 

يعد الدكتور محمد الحمامصي احد المدربين والمحاضرين علي مستوى العالم 

تقوم الشركة بإعداد وتدريب الأطباء و فنيين الأسنان علي التعامل مع تطورات الكبيرة لطب الأسنان الرقمي و اعدادهم لتقديم الخدمة الطبية بطريقة مختلفة و اكثر تطورا بما يتماشى مع التقدم التكنولوجي بالعالم. 

ستكون الشركة و موقعها بشرم الشيخ مركز لتدريب الأطباء بالشرق الاوسط لما تتميز به مدينة شرم الشيخ. 

وبحث المحافظ مع ليفيو يوشيناجا مع مدير و مؤسس ومطور  الشركة عبر شبكة الفيديو كونفرانس خطة عمل الشركة ودورها فى تطوير خريطة السياحة العلاجية بالمدينة.


وأشاد المحافظ بافتتاح العيادة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة، واكد انه يسعد بكل إضافة تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في جذب السائحين والترويج السياحي بشرم الشيخ، وخصوصا تلك المشروعات الهامة التي تعتبر إضافة طبية وسياحية للمدينة.


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فودة

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اللواء خالد فودة عيادة اسنان رقمية شرم الشيخ مشروع سياحة

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