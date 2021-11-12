علامات تجارية صنعت تاريخ السيارات .. الحكاية وراء أسماء فيراري وفورد

تسمية السيارات عملية معقدة وطويلة، يجب أن تراعي عدة قواعد وأسس، خاصة وأن الاسم ينقل صورة معينة إلى المجموعة الديموغرافية التي يتم التسويق لها ويجب أن يكون الاسم مميز بما يكفي ليظهر وسط طوفان الطرازات والإصدارات التي تعج بها الأسواق العالمية. أسماء عظيمة لها قصص مثيرة وراءها، والبعض الآخر حدث بالصدفة، وبعضها كان نتاج بحث شامل.

يقدم موقع intresting engineering أصل أسماء شركات السيارات الشهيرة وكيف بدأت.

فيراري

سميت العلامة التجارية التي اشتهرت بتصنيع السيارات الخارقة والفارهة، فيراري على اسم مؤسسها الإيطالي إنزو فيراري، الذي كان سائق سباق Alto الرسمي. في عام 1939، توقف عن السباق لبناء شركته الخاصة التي أصبح في غضون سنوات إحدى العلامات البارزة في مجال السيارات. في غضون عام واحد، قام ببناء 815 سبايدر، وفاز بأول سباق الجائزة الكبرى في عام 1947. في اللغة الإيطالية، كلمة فيراري مشتقة من كلمة "فيرارو"، والتي تعني حداد.

فورد

ترك هنري فورد شركة كاديلاك لتأسيس شركته الخاصة وأسماها فورد موتورز في عام 1903 ويقع مقرها الرسمي في ديترويت بولاية ميشيغان واستثمر فيها 28 ألف دولار. وكانت فورد من أوائل الشركات الرائدة في مجال السيارات من خلال إتقانها خطوط التجميع المتحركة مما ساهم في خفض التكلفة وتقديم سيارة بسعر معقول للطبقة المتوسطة في أمريكا.

هوندا

سميت هوندا موتورز على اسم مؤسسها سويتشيرو هوندا. أسست هوندا في الأصل الشركة المصنعة Tōkai Seiki في عام 1937، والتي أنتجت حلقات بريستون لتويوتا. خلال الحرب العالمية الثانية، دمرت مصانع الشركة في غارة قصف وزلزال، ولذلك باعت هوندا بقايا مصانعها لشركة تويوتا واستخدمت الأموال في إطلاق معهد هوندا للأبحاث الفنية.

رولز رويس

قام هنري رويس ببناء سيارته الأولى في عام 1904 وفي مايو من ذلك العام التقى تشارلز رولز، الذي كان يمتلك بالفعل شركة سيارات عالية الجودة في لندن، ليعقدا اتفاق مشترك بينهما يقضي بأن تقوم شركة "رويس ليميتد" بتصنيع مجموعة من السيارات ليتم بيعها حصريًا بواسطة CS Rolls & Co - واتفق الشريكين أيضًا على أن السيارات ستحمل اسم رولز رويس لتجمع اسميهما.