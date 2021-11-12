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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي تونسي: جائزة الكرة الذهبية منحصرة بين هذا الثلاثي.. ومحمد صلاح عليه بالصبر

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

علق مراد عمر الإعلامي التونسي على حظوظ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فى الحصول على الكرة الذهبية.

قال مراد عمر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: لا يختلف عاقلان علي النجاح الكبير الذي حصده محمد صلاح فخر العرب مع فريق عريق بحجم ليفربول الانجليزي حيث أصبح نجم الكرة المصرية لاعبا بمواصفات عالمية ومعبود جماهير "الريدز" بلا منازع وهذا ما جعله محل إهتمام كبار الأندية الأوروبية الراغبة في التعاقد معه ووضعه في مرتبة المنافسين على جائزة الكرة الذهبية لعام 2021.

أضاف مراد عمر : كل هذه المعطيات والنجاحات التي طبعت مسيرة صلاح مع ليفربول لن تشفع له بالفوز بجائزة الكرة الذهبية التي ستمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية يوم 29 نوفمبر الجاري لأفضل لاعب لهذا العام.

استطرد : بكل أمانة وموضوعية، فشل صلاح في تحقيق أي لقب شخصي أو مع فريقه خلال عام 2021 ، مع ليفربول لم يحقق أي لقب هذا العام حيث اكتفى بالمركز الثالث في الدوري الانجليزي الممتاز وودع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي.

استطرد : أما عن الصعيد الشخصي فصلاح عجز أيضا عن تحقيق لقب هداف الدوري متخلفا بفارق هدف عن الدولي الانجليزي هاري كين وفي أمجد الكؤوس الأوروبية حل ثالثا برصيد 6 أهداف بفارق 4 أهداف عن هداف بروسيا دورتموند ،النرويجي هالاند طبعا دون أن نغفل عن عدم حصوله على لقب قاري مع منتخب الفراعنة.

تابع مراد عمر : أعتقد أن المنافسة على لقب جائزة الكرة الذهبية لهذا العام ستكون منحصرة بين الثلاثي ليونيل ميسي ، جورجينيو وروبرت ليفاندوفسكي وعلى محمد صلاح أن يواصل السير على سكة التألق والتوهج مع ليفربول متسلحا بالصبر والمثابرة والعمل على حصد النجاحات الشخصية والجماعية في العام القادم حتى يعزز من حظوظه في نيل جائزة الكرة الذهبية.

محمد صلاح الكرة الذهبية ليفربول مراد عمر ميسي

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