سقوط أمطار بـ حلايب .. والبحر الأحمر ترفع حالة الطوارئ

شهدت مدينة حلايب ،جنوب البحرالاحمر سقوط امطار خفيفة واستقبل اهالي المنطقة من البدو سقوط الامطار بالافراح ومن جانبها رفعت محافظة البحرالاحمر ،حالة الطواري تجنبا لسقوط سيول وامطار غزيرة علي طريق البحرالاحمر ، وانشرت سيارات اسعاف دفع رباعي واللوادر بتمركزات الطرق جنوب البحرالأحمر

اكدت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر احتمالية سقوط أمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ، واحتمالية سقوط الأمطار على مدينة القصير حتى الحدود المصرية جنوبا

وشدد عمرو حنفي ، محافظ البحر الأحمر، ، على رفع درجة الاستعداد طبقا للأوامر المستديمة لمواجهة أخطار السيول والأمطار المحتملة على المحافظة.

وأكد المحافظ، خلال اجتماع مسبق لمناقشة الاستعدادات للسيول، على تمركز جميع المعدات في المناطق التي تواجه خطر السيول، وتكليف هيئة الطرق والكباري، بتكثيف ونشر المعدات بنقاط التمركز لمجابهة السيول من مدينة الشلاتين حتى مدينة حلايب.

كما شدد على تحديث البيانات تلقائيا وبصفة مستمرة، بإدارة الأزمات ومركز معلومات المحافظة، من حيث العربات والمعدات التي دخلت الخدمة بشركة المياه وعربات الإسعاف الجديدة وباقي الأجهزة التنفيذية، حتى يتم حساب الإمكانيات المتيسرة على آخر وضع.

وأصدر المحافظ تعليماته إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بفتح جميع المطابق فور نزول الأمطار، بما يتفق مع الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف، كما كلف رؤساء الأحياء بتقسيم الأحياء إلى قطاعات مختلفة لمتابعة أخطار السيول والتدخل عند الحاجة.