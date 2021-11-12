لا تستدعي القلق.. الكرملين يكشف حقيقة نيته غزو أوكرانيا

كشفت روسيا حقيقة المزاعم عن تخطيطها لغزو أوكرانيا، مشددة على أنها لا تشكل خطرا على أحد لكنها تتخذ ما يلزم لضمان أمن حدودها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف إن الولايات المتحدة حذرت الاتحاد الأوروبي من خطط روسيا "غزو أوكرانيا"، قائلا "مثل هذه العناوين ليس سوى تصعيد باطل وغير مبرر من حدة التوترات، ولا تشكل روسيا خطرا على أحد".

وأضاف "هذا ليس أول تقرير وأول بيان تبدي فيه الولايات المتحدة قلقها إزاء تحركات قواتنا المسلحة داخل الأراضي الروسية، وأكدنا مرارا ردا على ذلك أنه يجب ألا تستدعي تنقلات قواتنا المسلحة داخل أراضينا قلقا لدى أحد"، وفقا لوكالة "إنترفاكس" الروسية.

وأوضح متحدث الكرملين أنه على أن روسيا تتطور بطريقة خاصة بها وتتخذ عند الضرورة الإجراءات اللازمة لضمان أمن حدودها، في حال رصدها تحركات استفزازية من قبل خصومها قربها.

وأشار الكرملين إلى أنه يقصد بالخصوم دول حلف الناتو، مشيرا إلى أنها تمارس أنشطة مكثفة على مقربة مباشرة من الحدود الروسية.

وأكد بيسكوف تكثيف "الأعمال الاستفزازية" هذه، مشيرا إلى ممارسة الناتو أنشطة استطلاع جوية في البحر الأسود، وقال إنه ليس بإمكان موسكو تجاهل ذلك بل ينبغي لها توخي الحيطة.

وتابع: "هؤلاء ليسوا أصداء لنا والحديث لا يدور عن تحليقات طائرات حلفائنا البيلاروسيين بل عن طائرات من يعلن التصدي لروسيا هدفا له ويصف روسيا عدوا".

في المقابل، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية تلقت معلومات "مقلقة إلى حد ما" بشأن الوضع على الحدود الأوكرانية.

وأضاف المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية "نواصل متابعة الوضع والمعلومات التي لدينا حتى الآن مقلقة إلى حد ما". وذلك ردا على سؤال بشأن تقرير عن قلق واشنطن من احتمال أن تشن موسكو هجوما على أوكرانيا.

وأشار تقرير لوكالة "بلومبيرج" الأمريكية إلى أن تحركات لقوات داخل روسيا هي أحد أسباب قلق الولايات المتحدة.