الأسرة سكن ومودة .. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، بعنوان: «الأسرة سكن ومودة».



يأتي ذلك في إطار مبادرة سكن ومودة التي أطلقتها وزارة الأوقاف والتي تهدف إلى التثقيف العام بأهمية الاستقرار الأسري، وبث روح السكن والمودة بين أفرادها جميعًا، يسرنا أن ننشر موضوع خطبة الجمعة القادمة 19 نوفمبر ٢٠٢١م بعنوان: "الأسرة سكن ومودة"، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن استقرار الأسرة سبيل لاستقرار المجتمع والوطن والدولة، وإن الأسرة المستقرة أحد أهم دعائم الدولة المستقرة، مضيفاً: «أسرة مستقرة .. دولة مستقرة».



خطبة الجمعة مكتوبة