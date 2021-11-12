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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وحدة خاصة.. قرار أمريكي جديد بشأن السفارة القطرية لدى أفغانستان

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن العلاقات الأمريكية القطرية تنعكس على الحوار البناء في كثير من قضايا المنطقة.

وأعلن بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه سيجري إنشاء وحدة خاصة داخل السفارة القطرية لدى أفغانستان لتقديم الخدمات القنصلية الأمريكية، وذلك بعد إغلاق السفارة الأمريكية في كابول مع انسحاب القوات الاجنبية من أفغانستان.

أفادت وكالة "رويترز" اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة وقطر اتفقتا على قيام الأخيرة بدور الممثل الدبلوماسي لواشنطن في أفغانستان.

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وذكرت الوكالة نقلا عن مسؤول أمريكي كبير أن قطر قطر اتفقت مع الولايات المتحدة على القيام بدور الممثل الدبلوماسي لواشنطن في أفغانستان.

وأضاف المسؤول أن قطر ستواصل استقبال ما يصل إلى 8000 أفغاني من المتقدمين للحصول على تأشيرات هجرة خاصة وذلك بعد اتفاق مع الولايات المتحدة.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن قطر ستخصص جزءًا من موظفي سفارتها في كابول لخدمة المصالح الأمريكية اعتبارا من 31 ديسمبر.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن قطر ستكون مسؤولة عن مراقبة ممتلكات السفارة الأمريكية في كابول.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، توماس ويست، أعلن الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة تستعد لجولة جديدة من المحادثات مع حركة طالبان.

وقال ويست، في مؤتمر صحافي عُقد عبر الهاتف: "نحن نستعد للجولة المقبلة من الاتصالات مع طالبان. لا يمكنني مشاركة التاريخ حاليا".

قطر أفغانستان السفارة الأمريكية كابول بلينكن

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