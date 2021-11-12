مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم الجمعة لتحفيز اللاعبين قبل المباريات المقبلة في الدوري الممتاز.

وشرح المدير الفني للزمالك للاعبين برنامج تدريب اليوم وطالبهم بالتركيز في الفترة المقبلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري.



ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.



وكان الفريق حصل على راحة لمدة 6 أيام عقب خوض لقاء القمة الأخير أمام الأهلي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.