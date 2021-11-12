مران الزمالك.. الفريق يستأنف تدريباته بعد الراحة بدون الدوليين

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

ويفتقد الفريق لخدمات محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وإمام عاشور ومصطفى فتحي لتواجدهم مع المنتخب الأول لخوض مباراتي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، بالإضافة إلى الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لتواجدهما في صفوف المنتخب التونسي استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، في حين يفتقد الفريق خدمات المغربي أشرف بن شرقي لتواجده في معسكر أسود الأطلس لخوض مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وفي نفس الوقت يفتقد الزمالك كل من السيد عطية حارس مرمي فريق 2001 وزميله المدافع حسام عبد المجيد اللذين تم تصعيدهما للفريق الأول بسبب تواجدهما في معسكر المنتخب الأولمبي.

وكان الفريق حصل على راحة لمدة 6 أيام عقب خوض لقاء القمة الأخير أمام الأهلي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.