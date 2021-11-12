مران الزمالك.. كارتيرون يخصص فقرة بدنية للاعبين

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة تدريبات بدنية، في بداية المران، مساء اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة؛ بعدما استأنف الفريق تدريباته، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء مباراة القمة 123.

وأدى اللاعبون تدريبات الجري حول الملعب، وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي، يوم 19 نوفمبر الجاري، على استاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

ويفتقد الفريق لخدمات كل من محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وإمام عاشور ومصطفى فتحي لتواجدهم مع المنتخب الأول لخوض مباراتي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، بالإضافة إلى الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لتواجدهما في صفوف المنتخب التونسي استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، في حين يفتقد الفريق خدمات المغربي أشرف بن شرقي لتواجده في معسكر أسود الأطلس لخوض مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وفي الوقت نفسه، يفتقد الزمالك جهود كلا من: السيد عطية حارس مرمي فريق 2001، وزميله المدافع حسام عبد المجيد، اللذان تم تصعيدهما للفريق الأول؛ بسبب تواجدهما في معسكر المنتخب الأولمبي.

ويغيب أحمد سيد زيزو عن التدريب؛ بعدما حصل على إذن الجهاز الفني للفريق، على أن يتواجد في تدريب الغد، بصورة طبيعية.