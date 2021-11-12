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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 1,6 طن صابون ومطهرات داخل مصنع مستحضرات تجميل غير مرخص بالمرج

مستحضرات تجميل
مستحضرات تجميل

تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط المسئول عن مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص في المرج وحيازته كميات من الكحول والمطهرات مجهولة المصدر.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع مستحضرات تجميل في المرج لإدارته بدون ترخيص.

 

وتبين من التحريات حيازته كميات كبيرة من مستحضرات التجميل (كحول - مطهرات) مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

 

وعثر بداخل المصنع على 1,600 طن " صابون-مطهرات" و1227 عبوة "صابون سائل ، كحول" جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها و"كمية من الإستيكرات والزجاجات الفارغة - كبروسر - ميزان حساس - أدوات للخلط والتعبئة بالمواد المطهرة".

 

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته  للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.  

 

 يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية لاسيما جرائم الغش التجارى.

مباحث القاهرة مصنع مستحضرات تجميل مستحضرات الكحول والمطهرات الكحول المطهرات

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