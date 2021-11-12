وزيرة البيئة: تنفيذ مشروعات عملاقة في التكيف مع التغيرات المناخية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إجتماعاً مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP آخيم شتاينر، على هامش مشاركة وزارة البيئة فى مؤتمر الأطراف الـ٢٦ للتغيرات المناخية لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية والخاصة بالتغيرات المناخية.

وأكدت وزيرة البيئة خلال الإجتماع، على الدور الهام الذى يلعبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى دعم استراتيجية المناخ ٢٠٥٠ ، حيث تقوم مصر بإتخاذ اجراءات أكثر جرأة في مجال التغيرات المناخية، كما أنها تدعم المطالب الإفريقية وتتحدث معها بصوت واحد .

وأوضحت ياسمين فؤاد أن هناك رغبة وإتجاه نحو تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، مشيرةً إلى أهمية دعم تمويل تغير المناخ والتكيف والذي سيكون من ضمن القضايا الهامة على طاولة المفاوضات في مؤتمر الاغطراف ال ٢٧ للتغيرات المناخية ، مؤكدةً أن الطريق الى المؤتمر سيكون من خلال التنوع البيولوجي ، حيث نعمل على ربط التنوع البيولوجي والطبيعة بالمناخ.

وتقدمت ياسمين فؤاد بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأنه يعتبر من الشركاء المميزين الذين عملت معهم ، نظرا لأهتماهم الملحوظ بالتنوع البيولوجي ، موضحةً أنه من بين الموضوعات الهامة التى نرغب أن يدعمها البرنامج هو العملية السياسية لمؤتمر الاطراف الـ٢٧.

من جانبه، أعرب آخيم شتاينر عن سعادته بالتعامل مع مصر وخاصة وزارة البيئة وبتنظيمها لمؤتمر الاطراف الـ٢٧ للتغيرات المناخية، مؤكداً حرص البرنامج على تقديم الدعم لمصر فيما يخص موضوعات المناخ والاقتصاد والتعافى من أجل إنجاح المؤتمر وتحقيق الأهداف المرجوة .