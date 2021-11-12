عقوبات من جامعة عين شمس حال مخالفة إجراءات فيروس كورونا

شدد الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، علي سرعة توجه الطلاب الي مراكز اللقاح الخاصة بفيروس كورونا للحد من انتشار الفيروس والتقليل من حدته .

وقال الدكتور محمد رجاء أن الكلية تطبق حزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة من حيث الزام جميع الطلاب ارتداء الكمامة مع التعقيم المستمر للقاعات بشكل يومي.

وأضاف عميد كلية علوم جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أنه سيتم تطبيق عقوبات على مخالفي تنفيذ الإجراءات الاحترازية تبدأ بالتنبيه والإنذار بجانب الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.

وأوضح أنه تم تقليل إعداد الطلاب خلال المحاضرات داخل القاعات وتقسيمها علي دفعات للحد من الكثافة العددية داخل المدرجات .

وقامت الكلية بإطلاق حملة لتطعيم الطلاب ضد ڤيروس كورونا المستجد فى نقطة التطعيمات بالكلية

وقد تم الانتهاء من اغلب اعمال تطوير القاعات الدراسية والمعامل وصيانة المدرجات الدراسية، وتجديد وإحلال شامل لأحد المدرجات، وإنشاء قاعات دراسية فى عدد من الأقسام.

الجدير بالذكر نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم بجامعة عين شمس بالتعاون مع قسم علم الحيوان بالكلية وجهاز شؤون البيئة محاضرة بعنوان" الطيور المهاجرة بين الفرص والتحديات"

وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور محمد رجاء السطوحي عميد الكلية وبإشراف ا.د اماني سليمان خالد وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وألقى د .عادل سليمان المنسق الفنى لمشروع الطيور الحوامة المهاجرة بجهاز شؤون البيئة كلمة عن التنوع البيولوجي فى مصر ، والتى تتمتع بتنوع بيولوجي فريد، تعد موطناً لمجموعة واسعة من النظم البيئية والحياة البرية والمائية ، نظراً لموقعها الجغرافي الفريد في منتصف الطريق بين أفريقيا وآسيا ، وتضم مصر مجموعة كبيرة من البيئات ذات الطابع المحلي ، ويقطن هذه البيئات العديد من الأنواع النباتية والحيوانية والمجتمعات البشرية التي تمثل كل من البيئات الاستوائية والمتوسطية، يرجع تاريخ بعضها إلى ملايين السنين .

وقدم أسامة الجبالي مدير مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة تعريف الطيور الحوامة المهاجرة وانواعها والتحديات التي تواجهها خلال رحلتها .

منها "الأخطاء الإملائية في كتابة البحوث العلمية".. ورش عمل بكلية البنات جامعة عين شمس

كما استعرض تجربة مصر في صون الطيور المهاجرة ودورها في حماية التنوع البيولوجي، بالتعاون مع هيئه الطاقة المتجددة وجهاز شئون البيئة والتأثيرات السلبية لمشروعات طاقة الرياح بمصر على الطيور الحوامة.

كذلك أشار أسامة إلى تجربة مصر في حماية الطيور المهاجرة من خطر محطات الرياح بتطبيق برنامج الغلق عند الحاجة بمحطات طاقة الرياح بجبل الزيت والتي تعد منطقة مرور حرجة على المستوى الدولي للطيور الحوامة المهاجرة وفقاً للمعاير المعتمدة دولياً باستخدام الرادار لحماية الطيور في رحلة هجرتها.