أخبار التعليم ..وزير التعليم البحريني: نريد دعم جامعاتنا بعلماء مصريين في التخصصات الحديثة..نائب رئيس جامعة عين شمس السابق يترشح نقيبا للزراعيين

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وزير التعليم البحريني: نريد دعم جامعاتنا بعلماء مصريين في التخصصات الحديثة |صور

على هامش مشاركته وإلقاء كلمة مصر في الدورة (41) للمؤتمر العام لليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس، التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين، حيث تطرق اللقاء إلى تجربة مصر الرائدة في إنشاء الجامعات والبرامج الأكاديمية الجديدة التي تواكب سوق العمل.

نائب رئيس جامعة عين شمس السابق يترشح نقيبًا للزراعيين

أعلن نظمى عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس السابق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبكلية الزراعة ترشحه نقيبا للزراعيين.

عقوبات من جامعة عين شمس حال مخالفة إجراءات فيروس كورونا

شدد الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، علي سرعة توجه الطلاب الي مراكز اللقاح الخاصة بفيروس كورونا للحد من انتشار الفيروس والتقليل من حدته.

المهندس عمر عبد السلام يفوز بالمركز الثالث في مسابقة ملتقى الابتكار

فار المهندس عمر عبدالسلام أحد الكوادر المدعومة من الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاعاقة بالمركز الثالث في مسابقة ملتقى الابتكار Innovation Arena المنعقدة بـ Cairo ICT 2021 المدعومة من الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاعاقة.