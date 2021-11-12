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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائد منتخب أنجولا يعلن الاعتزال دوليًا بعد 9 دقائق من مباراة مصر

ماتيوس جاليانو كوستا
ماتيوس جاليانو كوستا

خرج ماتيوس جاليانو كوستا قائد منتخب أنجولا، من المباراة المقامة حاليا أمام منتخب مصر ضمن المجموعة السادسة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس العالم عقب مرور 9 دقائق من المباراة، ليعلن اعتزاله رسميا.

وحرص لاعبو منتخب أنجولا، على توديع قائد الفريق ماتيوس جاليانو كوستا عقب استبداله في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.

ماتيوس جاليانو كوستا يعلن اعتزاله قبل مواجهة منتخب مصر 

وكان أعلن ماتيوس جاليانو كوستا قائد منتخب أنجولا، أنه سيعتزل اللعب الدولي بعد مباراة مصر ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وقال كوستا لاعب بوافيستا البرتغالى خلال تصريحات نقلها مراسل أون تايم سبورتس، إنه لم يجد مناسبة أفضل من وجود منتخب مصر في أنجولا ليعلن اعتزاله دوليا ليكون نهاية تمثيله لبلاده مرتبطا بمواجهة كبرى مثل لقاء الفراعنة لتبقى ذكرى عالقة فى أذهانه.

 

وواصل قائد أنجولا: "وجود محمد صلاح أفضل لاعب بالعالم حاليا، فى المباراة يزيد من أهمية الحدث ويزيد حلاوة ذكرى اعتزاله".

 

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني التشكيل الذي سيخوض به مباراة المنتخب مع انجولا اليوم ضمن المجموعة السادسة لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم على النحو التالي:

 

محمد الشناوى في حراسة المرمى، والرباعي أكرم توفيق - أيمن أشرف - أحمد حجازى - أحمد فتوح في خط الدفاع، وثنائي الارتكاز، عمرو السولية - محمد النني، أمامهم عبد الله السعيد كصانع ألعاب وجناحين محمد شريف - محمد صلاح، ومهاجم وحيد هو مصطفى محمد.

منتخب مصر محمد النني ماتيوس جاليانو محمد الشناوي مصطفي محمد

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