عاوزين ياخدو ألبومي ببلاش.. نادر أبو الليف يكشف سبب اختفائه فنيًا ..فيديو

كشف المطرب نادر أبو الليف، عن سبب ابتعاده عن الساحة الغنائية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن شركات الإنتاج لا تعطي المطربين حقوقهم المادية ولا تقدرهم، مشيرا إلى أنه طرح ألبوم له على العديد من شركات الإنتاج التي رفضت دفع أي أموال، مضيفا: "عايزين يخدوه ببلاش".

وأضاف نادر أبو الليف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، شركات الإنتاج تتجه إلى أغاني المهرجانات التي تتراوح تكلفتها ما بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه.

وأشاد نادر أبو الليف، بقرار نقابة المهن الموسيقية بإيقاف الغناء بفلاشة: "الحمد لله إنهم وقفوا المهازل اللي كانت بتحصل، مضيفا: شركات الإنتاج والقتوات بتمص دم المطربين وتستغلهم، مما دفعني لطرح أغانيّ على يوتيوب.

