نادر أبو الليف عن منع الغناء بـ «فلاشة»: "دي كانت مهزلة"

أشاد المطرب نادر أبو الليف، بقرار نقابة المهن الموسيقية الذي أصدرته بمنع غناء أي فنان بفلاشة، كما أن أي مطرب يجب أن يغني مع فرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين، وأي مخالف لهذا القرار سيتم تطبيق عقوبات قانونية عليه وشطبه تماما من عضوية النقابة.

وقال نادر أبو الليف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: “الحمد لله إنهم وقفوا المهازل اللي كانت بتحصل”، مضيفا: “شركات الإنتاج والقتوات بتمص دم المطربين وتستغلهم، مما دفعني لطرح أغانيه عبر اليوتيوب”.

وأوضح نادر أبو الليف، ان شركات الإنتاج تتجه إلى أغاني المهرجانات التي تتراوح تكلفتها ما بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه، مشيرا إلى أنه عرض ألبوم له على العديد من شركات الإنتاج التي رفضت دفع أي أموال فيه، مضيفا: "عايزين يخدوه ببلاش".

