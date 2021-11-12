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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مجدي علام: انعقاد القمة في مصر العام المقبل دعاية لنا غير عادية

الدكتور مجدي علام،
الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، إن هناك منافسة شرسة بين الدول لاستضافة الأحداث الكبرى مثل مؤتمر قمة المناخ، حيث أنه يعد دعاية للدولة التي يقام بها تساوي ملايين الدولارات.

وأضاف "علام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مدينة شرم الشيخ تستطيع استضافة 10 آلاف شخص، موضحا أنه متوفر غرف فندقية لهم، إلى جانب أنها تحتوي على قاعات صغرى وكبرى، معلقا: "انعقاد القمة في مصر العام المقبل دعاية لنا غير عادية".

وأشار إلى أن انعقاد القمة في مصر يعد رسالة أن مصر آمنة، لافتا إلى أن انبعاثات الغاز في القارة الأفريقية نسبتها وصلت إلى 4%، ورغم ذلك تعد الدول الأفريقية هى الأكثر تأثرا، كما أن تغير المناخ لا يعني ارتفاع درجة الحرارة الأرض فقط، وإنما ارتفاع درجة الحرارة يخسرنا محاصيل وكذلك انخفاضها يخسرنا محاصيل.

وتابع أن التكيف مع التغيرات المناخية هو أحد نماذج الزراعة الذكية التي تتبناها مصر في الصوبات الزراعية، مثمنا توجيه الرئيس السيسي بالتوسع في الصوب الزراعية، لافتا إلى أن مصر تلجأ لاستخدام وسائل الزراعة الحديثة كالري بالتنقيط، والفلاح المصري أصبح قادرا على التعامل مع هذه الآلية.
 

مستشار برنامج المناخ العالمي برنامج المناخ العالمي مدينة شرم الشيخ نماذج الزراعة الذكية الصوبات الزراعية الرئيس السيسي

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