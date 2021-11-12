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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

30 دقيقة.. منتخب أنجولا يتقدم بهدف ومصر تحاول العودة

ايمن اشرف
ايمن اشرف

مرت 30 دقيقة من مباراة منتخب مصر ونظيره الأنجولي بتقدم الغزلان السوداء بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب 11 نوفمبر، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

 

مارس منتخب أنجولا الضغط على مصر في الدقائق الأولى من المباراة، ووصل إلى منطقة جزاء الشناوي أكثر من مرة ولكن لم يهدد مرمى الفراعنة.

 

استحوذ منتخب مصر على الكرة في الدقيقة 5 من عمر المباراة وحاول تنظيم هجمة يهدد بها مرمى أنجولا، أو يخطف هدف أول، ولكن أغلق منتخب أنجولا خطوط دفاعاته بإحكام.

 

وخرج ماتيوس جاليانو كوستا قائد منتخب أنجولا في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، بعد أن شارك في مباراته الأخيرة الدولية أمام منتخبنا الوطني.

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وتألق الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 17 من عمر المباراة ومنع دخول قذيفة قوية مرماه وحرم أنجولا من تسجيل هدف التقدم.

 

وأحدث مصطفى محمد لاعب منتخب مصر خطأ أمام منطقة جزاء الشناوي في الدقيقة 21، بعد تدخله بقوة على أحد لاعبي المنتخب الأنجولي، ومرت بسلام على مرمى الشناوي.

 

وشكل منتخب مصر الهجمة الأولى على مرمى أنجولا عن طريق محمد شريف في الدقيقة 23 من عمر المباراة الذي سدد كرة رائعة من فوق الحارس ولكنها علت المرمى وكان مصيرها خارج الملعب.

 

وفي دربكة دفاعية؛ ارتدت الكرة من دفاعات منتخب مصر إلى هيلتر كوشتا لاعب أنجولا، وأسكنها الشباك من تسديدة قوية على يمين الشناوي، وأعلن عن الهدف الأول لمنتخب أنجولا.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:


محمد الشناوى في حراسة المرمى، والرباعي أكرم توفيق - أيمن أشرف - أحمد حجازى - أحمد فتوح في خط الدفاع، وثنائي الارتكاز، عمرو السولية - محمد النني، أمامهم عبد الله السعيد كصانع ألعاب وجناحين محمد شريف - محمد صلاح، ومهاجم وحيد هو مصطفى محمد.

ويأتي تشكيل أنجولا كالآتي:

حراسة المرمى: هوجو ماركيز

الدفاع: إيدي أفونسو - جوناثان بواتو – جاسبر كيالوندا - – كارنييرو أجوستو

الوسط: مانويل شاو - أستريلا

أمامهما: جيريمي بيلا - ماتيوس دا كوستا - هيلدر كوستا

الهجوم: مبالا نزولا

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