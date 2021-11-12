سلة الاتحاد السكندري تتغلب على سموحة 85-70

استطاع الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري الفوز على شقيقه سموحة بنتيجة 85- 70 في أولى لقاءات دوري المرتبط لكرة السلة رجال، والذي جمع بينهما اليوم على صالة دكتور حسن مصطفى.

كما فاز فريق المرتبط تحت 18 سنة بنادي الاتحاد بنتيجة 74- 72 في لقاء المرتبط ليضع الاتحاد اولى أقدامه في النهائي.



وجاءت فترات لقاء الرجال كالآتي:

الفترة الاولى تقدم الاتحاد 21- 18 .

الفترة الثانية تقدم الاتحاد 49- 36.

الفترة الثالثة تقدم الاتحاد 79- 52.

الفترة الرابعة فوز سيد البلد بنتيجة 85- 70.



ويقام ثاني اللقاءات للرجال، في الثامنة مساء غد السبت، بنما يلعب فريق الشباب في الخامسة مساء.