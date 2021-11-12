عضو المجلس المحلي بباريس: العالم ينظر لمصر على أنها رمانة الميزان لأزمات الشرق الأوسط

قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو المجلس المحلي لمدينة “فرساي” الفرنسية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا تعتبر زيارة فارقة، مشيرة إلى الرئيس السيسي يفاجئنا دائما مع كل زيارة بالعديد والعديد من الملفات الهامة، والتي تعود بالنفع على مصر.

وأضافت جيهان جادو، خلال لقائها عبر زووم ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن العالم أجمع ينظر إلى مصر بعين جاذبة، وأنها رمانة الميزان فى الشرق الأوسط، موضحة أنها تكون المؤثرة فى حل المشاكل لبعض الدول.

وتابعت أن الملف الليبي كان ملف خطير جدا، لافتة إلى أنه لولا الجهود المصرية، لما وصلت ليبيا إليه الان، حيث سيتم عقد الإنتخابات بها، وذلك يعد المستوي الأول لمرحلة الإستقرار السياسي لهم.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي يراهن على الشعب الليبي، حيث أن الشعوب هي التي تقرر مصيرها، متابعة أنه تم إستقبال الرئيس بباريس بحفاوة شديدة من الرئيس ماكرون الفرنسي اليوم.