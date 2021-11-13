تحت التمويه.. ظهور فيات تيبو كروس ستيشن واجن 2022 | صور

بعد ان خضعت النسخة فيات تيبو لعدة تغييرات خاصة بالتصميم الخارجي، مثل اطلالة الهاتشباك المميزة، والنسخة ستايشن واجن، إلى جانب نسخة السيدان القياسية، فيبدو ان شركة فيات الايطالية العالمية تستعد لابهار محبي مجموعة تيبو، وذلك عبر نسخة جديدة ولكن باطلالة كروس ستيشن واجن 2022.

ظهور فيات كروس ستيشن واجن 2022

استطاعت العدسات التجسسية ان ترصد بعض الصور للنسخة فيات تيبو كروس ستيشن واجن 2022، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الشهيرة، مما يجعل تلك النسخة تدخل في منافسة شرسة مع الكثير من فئتها، وعلى الرغم من التمويهات الكثيرة يمكن رصد عدة نقاط خاصة بالهيكل الخارجي الخاص بهذه السيارة.

ترتكز فيات كروس ستيشن واجن 2022 على عجلات رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، مع جنوط باللون الاسود بتصميم هندسي متعدد الاضلاع، بالاضافة إلى واجهة امامية تضم مصابيح حادة وعدوانية المظهر تعمل بتقنية LEDLIGHT، مع مصبايح خلفية انسيابية.

كما تحتوي الناحية الخلفية للسيارة فيات كروس ستيشن واجن 2022 على سبويلر رياضي، مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي مدعوم باشارة STOP، مع اضاءة على جانبي الصادم الخلفي، وعدد 4 ابواب بالاضافة إلى سعة التخزين.

ويذكر أن السيارة فيات ستيشن واجن تأتي بحزمة فنية تتضمن محرك بسعة 1000 سي سي تيربو يستطيع أن ينتج قوة 100 حصانا، ومحرك اخر بسعة 1300 سي سي قادر على انتاج 95 حصانا، بالاضافة إلى قدرات اعلى تجهيز تتضمن محرك مولتيجيت ديزل قادر على انتاج قوة 130 حصانا،