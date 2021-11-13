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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أشهر الرسامين.. جوناس فيرمير الفنان الذي لم يعرفه أحد إلا بعد قرنين

الفنان جوناس فيرمير
الفنان جوناس فيرمير

احتفل محرك البحث جوجل بذكرى افتتاح معرض واحد من أشهر الرسامين في التاريخ وهو الفنان الهولندي الشهير جوناس فيرمير، إذ يوافق اليوم الجمعة الذكرى السادسة والعشرين للمعرض الذي تم افتتاحه لأعماله في المتحف الوطني للفنون في العاصمة واشنطن.


يعد الفنان جوناس فيرمير أحد أعظم الفنانين في العصر الذهبي الهولندي، لكن الأمر استغرق قرونا حتى يعيد مؤرخو الفن اكتشاف فنه، وكان يوهانس فيرمير رسامًا هولنديًا من فترة الباروك الأكثر شهرة نظرا لتوثيقه بتفاصيل رائعة للمشاهد الهادئة للحياة اليومية في الأماكن المحلية.

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واشتهر على وجه الأخص بالتناقضات الحادة الناتجة عن استخدامه الدقيق للضوء والظل ، فضلاً عن لوحاته الصحيحة من ناحية المنظور.

 

على الرغم من بقاء 35 من لوحاته فقط ، يعتبر فيرمير أحد أعظم الفنانين في العصر الذهبي الهولندي. واحتفالا بموهبته خصص محرك البحث جوجل الاحتفال اليوم لإحياء أعماله.


لم يعش في حياته التقدير أو الشهرة التي يستحقها، وكان قد وُلد فيرمير في دلفت بهولندا عام 1632 ، ولكن لا يُعرف الكثير عن حياته ، ولم يتم العثور على أي من كتاباته الشخصية. على الرغم من النجاح كرسام خلال حياته ، توفي فيرمير عن عمر يناهز 43 عامًا وترك زوجته مديونة.


بعد ذلك ، نسي فيرمير  عالم الفن إلى حد كبير لما يقرب من قرنين من الزمان قبل إعادة اكتشافه في أواخر القرن التاسع عشر، وربما يكون العمل الفردي الذي اشتهر به هو اللوحة الزيتية عام 1665 Girl with a Pearl Earring ، والتي قدمت في السنوات الأخيرة العديد من الأعمال الأدبية والسينمائية ، بما في ذلك رواية تاريخية عام 1999 تحمل نفس الاسم والتي أخبرت قصة خيالية عن إنشاء اللوحة.

واشنطن كتاب وهب الفن الفنان عيد ذكرى العصر الذهب هولندا جوناس فيرمير

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