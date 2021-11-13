برلماني: الدولة وفرت كافة سبل دعم البحث العلمي

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، تقدم مصر للمركز الأول في إفريقيا في مجال النشر العلمي، لم يأت من فراغ، ولكنه جاء نتيجة جهود كبيرة من قبل الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، من خلال بحث سُبل توفير ودعم الموارد والإمكانيات المالية والمادية.



وتابع عكاشة خلال تصريحاته لـ" صدى البلد" ان الدولة المصرية عملت على إعداد جيل من الباحثين الذين يتميزون بالتعمق العلمى المطلوب والخبرة اللازمة، من أجل القدرة على حل المشاكل التعليمية التكنولوجية التى تواجه المجتمع فى كافة المجالات.



وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة رصدت أرقاما ضخمة كميزانية للبحث العلمي، مشيرا إلى أن هذه الأرقام غير مسبوقة، الأمر الذي يبشر باستمرار ارتفاع وتحسن مؤشر البحث العلمي.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي، أن الوزارة تسعى إلى دعم النشر الدولي والتشجيع على كافة المستويات وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، لما له من تأثير إيجابي يدعم وجود الجامعات المصرية في التصنيف الدولية.



وأضاف "عبدالغفار"، أن وزارة التعليم العالي حريصة على تقديم الدعم الفني للجامعات في مجال النشر الدولي، إضافة إلى مراعاة المجلس الأعلى للجامعات لقيمة النشر الدولي في قواعد الترقية للأساتذة والأساتذة المساعدين، وتقديم الجامعات لحوافز النشر الدولي للباحثين المتميزين.