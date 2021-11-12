منها إضافة تخصص جديد.. الفائز بجائزة الموظف الحكومي يكشف أسباب حصوله عليها

قال بهاء محمد، الفائز بجائزة الموظف الحكومي، إنه تخرج في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، وكان الأول على دفعته، مشيرا إلى أنه عمل في كلية الآثار جامعة القاهرة.

وأضاف بهاء محمد، خلال حواره ببرنامج “معكم مني الشاذلي” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن كلية الآثار لديها استعداد للدمج بين العلوم الأخرى؛ من أجل أن يحدث تطوير بمجال الأبحاث وغيرها؛ مما شجعه على المساهمة في استحداث تخصص جديد داخل الكلية، ويطلق عليه: نظم المعلومات الأثرية.

وتابع بهاء محمد، أن هذا التخصص أعطي ريادة للكلية والجامعة عن باقي الجامعات المصرية والعربية، معقبا: “على مستوي العالم كله، هناك 10 جامعات فقط يتواجد بها هذا التخصص”.

وأشار إلى أنه أعاد تصميم موقع كلية الآثار، بحيث يخدم تصنيف الجامعة عالميا، بجانب أن الكلية جعلته ينشر ثقافة علوم الحاسب الآلي بها، حيث درب 70 موظفا من زملائه، على تطبيقات الحاسب.

وعن حصوله على جائزة التميز الحكومي، قال: “كانت ثقة كبيرة إني آخد الجائزة دي، ولغاية يوم الحفل صباحا، مكنتش أعرف مين بينافسني، أو كنت هكسب أو لأ”.