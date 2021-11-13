نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

اكتسبت شركة جيب الأمريكية سمعة طيبة وسط محبي عالم السيارات، نسبة إلى تاريخها العريق واصداراتها المتنوعة، والتي تتميز بأنظمة الدفع المختلفة وعلى رأسها الرباعي، ومن بين الإصدارات الشهيرة التي يقدمها الصانع الأمريكي، هي النسخة جيب كومباس موديل 2021، والتي تطرح داخل السوق السعودي عبر 3 فئات من التجهيزات.

تقدم شركة ستروين الفرنسية باقة من الإصدارات القوية داخل الاسواق العربية والعالمية، ومنها النسخة C5 AIRCROOS موديل 2021، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV.

تنتمي كل من النسخة بي واي دي F3 و لادا جرانتا موديل 2021، إلى فئة السيدان، وتقدم تلك النسختين عبر باقة من التجهيزات، سواء كانت تتعلق بالمنظومة الفنية ونواقل الحركة، أو من خلال التقنيات الخاصة بكل فئة.

تستخوذ السيارات العائلية على تفكير الكثير وخاصة وسط موديلات 2021، حيث تتعدد تلك الاصدارات داخل السوق المصري، وتتمع هذه العائلة بالعديد من المقاومات مثل المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة، وايضا الارتفاع المناسب عن الارض، بالاضافة إلى قدرات الرفاهية والتحكم الخاصة بطريقة كل صانع.

تواصل شركة شيفروليه الامريكية من تعزيز تواجدها داخل الاسواق العالمية، عبر نسختها الشهيرة كورفيت Z06 الجديدة، والتي تعد واحدة من احدث سيارات السباقات، بعد ان كشفت عنها بشكل رسمي.

استطاعت السيارات الكهربائية أن تفرض سيطرة كبيرة وسط عالم المحركات، نسبة إلى رغبة العديد من صانعي السيارات في التوجه نحو تلك القدرات التقنية، والتي تتمتع بالعديد من السمات ابرزها؛ تقليل نسبة انبعاثات الكربون، كونها احد الاليات الصديقة للبيئة.