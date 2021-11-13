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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة حياة كريمة

أهالي الشوكة البلد بالبحيرة : حياة كريمة أحيت قريتنا .. ونناشد الرئيس السيسي بإكمال فرحتنا و تحويل مركز الشباب من خماسي إلى سباعي

أهالي قرية الشوكة
أهالي قرية الشوكة البلد

 
فيما يشبه " الملحمة " تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة البحيرة جهودها لتفعيل توجيهات الرئيس السيسى لتطوير الريف المصري حيث يجرى العمل على تطوير٤٢ قرية  من الأكثر احتياجا ضمن مبادرة " حياة كريمة " من خلال إقامة مشروعات في كافة المجالات والقطاعات ، بالإضافة لتطوير منازل الفئات الفقيرة. 
 

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تنفيذ مبادرة حياة كريمة في ٤٢ قرية بالبحيرة 


حيث أعادت مبادرة حياة كريمة الأمل والحياة داخل قرى محافظة البحيرة مرة ثانية، من ضمن تلك القرى قرية الشوكة البلد التابعة لمركز دمنهور التي تم اختيارها من ضمن ٤٢ قرية علي مستوي ٦ مراكز لتنفيذ العديد من المشروعات فى شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم. 

مبادرة حياة كريمة تُعيد الأمل لأهالي قرية الشوكة البلد 



وأكد أهالى قرية الشوكة البلد، أن المبادرة الرئاسية حققت لهم حلم طال انتظاره، حيث يقول "علي عبد الجواد"، أحد أهالي القرية أن المبادرة تمثل حياة جديدة لأهالي القرية التي ظلت تعاني فترات طويلة من عدم توفر معظم الخدمات في شتى القطاعات. 

أوضح علي عبدالجواد، أن تم البدء في تنفيذ عدد من المشروعات في شتى القطاعات داخل القرية منها مركز شباب ومبني إداري بالإضافة إلى مشروعات أخرى تساهم في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم . 
 

أهالي قرية الشوكة البلد تناشد رئيس الجمهورية بتحويل الملعب من خماسي لسباعي 


وأضاف عبد الجواد، أن أهالي القرية تناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و وزير الشباب والرياضة بإكمال فرحة أهالي القرية بتغير المساحة المخصصة لملعب كرة القدم بمركز الشباب من ملعب خماسي إلى ملعب سباعي، مؤكداً أن هذا الملعب يُعد المنفس الوحيد لشباب وأطفال القرية والقرى والنجوع المجاورة. 

وأكد علي طه، من أهالي قرية الشوكة البلد، أن المبادرة الرئاسية ستعيد الحياة للقرية المهملة لسنوات طويلة وتنهي معاناة المواطنين فى مجالات عديدة، منها عدم توفير  مركز شباب مناسب لشباب القرية والقرى والنجوع والمجاورة، مشيراً إلى أن الشباب تسافر إلي مسافات بعيدة للمشاركة في مباراة لكرة القدم. 

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة حققت حلم الشباب وقامت بتطوير مركز الشباب، موضحًا أن خطة التطوير تشمل إنشاء سور و مبني إداري وملعب بأبعاد 22 × 44 متر مسطح نجيلة صناعية. 

وأضاف أن  هذه المساحة غير مناسبة لإقامة دوري كرة القدم لشباب القرية و القري المجاورة ، مشيراً إلى أن تم تقديم طلب لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة بتغير مساحة الملعب إلي 60×40  متر. 
 

مناشدة لرئيس الجمهورية 


وناشد أهالى القرية رئيس الجمهورية، ووزير الشباب والرياضة، بإكمال فرحتهم و تغيير مساحة الملعب من 22 × 44 متر  إلي 60×40 متر.

البحيرة مبادرة حياة كريمة قرية الشوكة البلد محافظة البحيرة الرئيس السيسي ملعب خماسي ملعب سباعي

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