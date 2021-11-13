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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. السيسي يوجه رسالة تاريخية لـ الشعب الليبي.. والمفتي يطالب بمنع الزواج العرفي

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار خلال الساعات الماضي عبر قسم التوك شو، نرصد أبرزها فيما يلي:

 

باحتفالية اليونسكو.. السيسي : مصر ستقدم إلى العالم المتحف المصري الكبير |فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منظمة اليونسكو لها دور كبير في دعم التعليم  
ونشر المعرفة والقيمة المعرفية في أنحاء العالم".


يا أحفاد عمر المختار.. الرئيس السيسي يوجه رسالة تاريخية لـ الشعب الليبي ..فيديو


أفادت إكسترا نيوز في نبأ عاجل أن الرئيس السيسي وجه رسالة للشعب الليبي قائلا:  
"يا أحفاد عمر المختار حان الوقت لكي تستلهموا عزيمة أجدادكم الذين بذلوا الغالي  
والنفيس من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني".

 


هل يشعر الشخص باللمس والموت في العالم الإفتراضي لـ ميتافيرس؟.. خبيرة  


قالت مروة الحفناوي، خبيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجيل الخامس، إنه  
يجب على أولياء الأمور فرض رقابة على الأطفال، مؤكدة أن الأطفال وصغار السن  
سيتعاملون مع “الميتافيرس" في البداية عن طريق الألعاب وعمل لقاءات إجتماعية.

 

عن البوسة في قمر 14.. شيرين رضا: مقدرش أحرق الفيلم


حلت الفنانة شيرين رضا، ضيفة، خلال حلقة الليلة من برنامج "سبوت لايت"، المذاع  
عبر قناة " صدى البلد "، تقديم الإعلامية شيرين سليمان.

 

مفتي الجمهورية يطالب بمنع الزواج العرفي | فيديو


طالب الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، بمنع الزواج العرفي.


محمد موسى محذرا عمر كمال: هتغني مع حسن شاكوش هتتوقف فورا


قال الإعلامي محمد موسى، إن نقابة الموسيقيين حذرت من التعامل مع مؤدي  
المهرجانات، وكذلك من الغناء مع حسن شاكوش على خلفية إيقافه ومنعه من الغناء  
نهائيا.


حافظ للقرآن من ذوي الهمم: نفسي أتصور مع الرئيس السيسي | فيديو


قال أحمد رمضان، حافظ للقرآن من ذوي الهمم: "نفسي أتكرم أوي من الرئيس السيسي"، مؤكدا أنه يتمنى أن بحصل على صورة معه.

 

أبوالليف يبكي على الهواء: مرت عليا أيام صعبة.. واتظلمت من أقرب الناس


دخل الفنان نادر أبو الليف، في نوبة بكاء على الهواء، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر"، قائلا "أنا مريت بظروف صعبة جدا في الفترة من 1995 وحتى 2004 محدش يقدر يستحملها في الدنيا".

 

حسام موافى يكشف أسباب وضع ترمومتر تحت اللسان لقياس درجة الحرارة |فيديو


حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من تناول المضادات الحيوية لعلاج سخونة الجسم.

شيرين رضا مفتى الجمهورية المتحف المصري الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اخبار التوك شو المتحف المصري الكبير

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