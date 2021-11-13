مصر تتقدم إلى المرتبة 30 دوليًّا فى النشر العلمي.. ونواب: نتاج جهود متواصلة بالجامعات ..انجاز يحسب للدولة المصرية .. توفير كافة سبل الدعم والإمكانيات المالية والمادية للباحثين

برلمانية: احتلال مصر المرتبة الـ30 دوليًا في النشر العلمي نتاج جهود الدولة للنهوض بالقطاع

تعليم النواب: احتلال مصر الأول إفريقيا بمجال النشر العلمي انجاز يحسب للدولة المصرية

برلماني: الدولة وفرت كافة سبل الدعم والإمكانيات المالية والمادية للنهوض بمجال البحث العلمي

حظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر برعاية واهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع.



وفي هذا الإطار، استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول جهود الوزارة في النهوض بالتصنيف الدولي للجامعات والمؤسسات البحثية، وارتفاع مكانة مصر بمؤشرات الابتكار الدولية، فضلاً عن الارتقاء بالدوريات والمجلات العلمية المصرية على مدار السنوات السبع الماضية.

وفى مجال مؤشرات البحث العلمي والابتكار الدولية، أوضح التقرير أن مصر احتلت المركز 30 دوليا في مؤشر

Scimago الإسباني للنشر العلمي الدولي في عام 2020.

وفى مجال الارتقاء بالدوريات والمجلات العلمية المصرية، أوضح التقرير تقدم 3 مجلات علمية مصرية في تصنيف كلاريفيت الدولي، وارتفاع عدد المجلات المصرية ذات معامل التأثير المدرجة في تصنيف كلاريفيت للمجلات الدولية ليصل إلى 8 مجلات علمية مصرية.



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وأشار د. خالد عبد الغفار إلى أن هذا النجاح للجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية يرجع إلى إصرار منظومة التعليم الجامعى فى مصر على تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية فى التصنيف الدولى للجامعات، والتقدم الملحوظ على مستوى تنفيذ خطة التعليم العالى والبحث العلمى ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مشيدًا بالجهود المتميزة التى بذلتها الجامعات المصرية، وما حققته من تقدم فى التصنيفات الدولية خلال السنوات الأخيرة.

وحول هذا الموضوع قالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن احتلال مصر المركز 30 دوليا في مؤشر Scimago الإسباني للنشر العلمي الدولي في عام 2020، يؤكد جهود الدولة الدؤوبة بقيادة الرئيس السيسي فى مجال البحث العلمي والابتكار الدولية.



وتابعت السيد في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن تقدم مصر للمرتبة 30 دوليا في مجال النشر العلمي، أمر يدعو للفخر، موضحة أن جائحة كورونا بينت وأبرزت حاجة المجتمعات إلى النهوض بالبحوث العلمية الأساسية والتطبيقية في كافة المجالات سواء الصحة او الصناعة او الزراعة وكامل القطاعات الأخرى.

ونوهت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن مصر أن تحتل المركز الأول علي المستوي الأفريقي في مجال البحث العلمي، الأمر الذي لا يدعو مجالا للشك بالدعم الذي وجهته وخصصته الدولة لهذا الملف لما يتمتع به من أهمية.

وأشارت النائبة صبورة السيد، إلى أنه تم العمل على توفير ودعم الموارد والإمكانيات المالية والمادية والمعلوماتية والبشرية، الضرورية للنهوض بمراكز البحث العلمي، إضافة إلى توعية المواطنين بأهميته.



قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الدولة وجهت اهتمامها بملف البحث العلمي منذ ما يقرب من 10 سنوات، موضحة أن جامعة حلوان التي قامت بالدراسة بها، كانت تنظم مكافئات للباحثين والدراسين في حالة النشر الدولي.

وأوضحت البيومي خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" أنها حصلت على مكافئة 5 الاف جنيه كمكافئة لنشرها بحث علمي في مجلة أوربية، الأمر الذي دفع إلى زيادة اعداد الأبحاث المنشورة، حيث أن التحفيز فتح أفاق واسعة للباجثين والدارسين.

وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن حصول مصر على المرتبة الأولى على مستوى القارة الأفريقية بمجال النشر العلمي، يؤكد الاهتمام بمجال البحث العلمي في البلاد، من رصد ميزانية ضخمة له واستمرار التشجيع على الإبداع والابتكار، مؤكدة أن هذا الأمر بمثابة انجاز يحسب للدولة المصرية.

وأوضحت النائبة جيهان البيومي، انه يجب ان يكون هناك توعية بأهمية البحث العلمي في مصر، لافتة إلى أنها كدكتورة جامعية تقوم بدورها من خلال تجشيع المعيدين، للنشر في المجلات الدولية، منوهة أن النشر في الدولي يتحيح عمل شراكة دولية وتبادل للخبرات بين العلماء والباحثين.

وقال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، تقدم مصر للمركز الأول في إفريقيا في مجال النشر العلمي، لم يأت من فراغ، ولكنه جاء نتيجة جهود كبيرة من قبل الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، من خلال بحث سُبل توفير ودعم الموارد والإمكانيات المالية والمادية.



وتابع عكاشة خلال تصريحاته لـ" صدى البلد" ان الدولة المصرية عملت على إعداد جيل من الباحثين الذين يتميزون بالتعمق العلمي المطلوب والخبرة اللازمة، من أجل القدرة على حل المشاكل التعليمية التكنولوجية التى تواجه المجتمع فى كافة المجالات.



وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة رصدت ارقام ضخمة كميزانية البحث العلمي، مشيرا إلى أن هذه الأرقام غير مسبوقة، الأمر الذي يبشر باستمرار مؤشر البحث العلمي.

