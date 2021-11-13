نشرة أخبار البرلمان | أعرف مصير أم قتلت طفلتها بالإتفاق مع زوجها وشقيقه.. وهذه عقوبة حيازة الحيوانات البرية دون ترخيص

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من أهم الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:
ضربوها حتي الموت.. أعرف مصير أم قتلت طفلتها بالإتفاق مع زوجها وشقيقه
وكيل أول مجلس النواب: مصر بقيادة الرئيس السيسي دورها بارز في ملف ليبيا
5 شروط لـ إنشاء الأقفاص والمزارع السمكية.. تعرف عليها
قبل سن الستين.. تفاصيل الحصول على تأمين بطالة بقانون التأمينات والمعاشات
رقية الهلالي: مؤتمر باريس الدولي يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار والأمن في ليبيا
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 14 صقرا.. تعرف على عقوبة حيازة الحيوانات البرية دون ترخيص
برلماني: الدولة تستهدف إنتاج آلاف الميجاوات الكهربائية من الطاقة المتجددة
لليوم السابع على التوالي.. مستقبل وطن يكثف جهوده في حملة "معا نطمئن" لتلقى لقاح كورونا