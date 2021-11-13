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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديو جراف | هل يستطيع الجن سرقتك؟ عالم أزهري يجيب

صدى البلد

هل الجن يسرق المال حقيقة أم هو خيال؟  سؤال أثار الجدل والتعجب بين الناس بعد تصريحات الدكتور محمد أبو بكر ، أحد علماء الأزهر الشريف، عن الجن ، بعدما زعم أنه يمكن للجن أن يسرق الأموال والذهب، منوهًا بأنه ليس من المُستبعد أن يسرق الجن بعض أمتعة أو نقود بني آدم، لأن الجن فيهم الصالحون والطالحون، قال تعالى: «وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا» (الجن: 11)، وثبت في السنة سرقة الشيطان من طعام الصدقة، كما في حديث أبي هريرة الطويل.

عالم أزهري: الجن سرق أموالي من المنزل .. و11 كلمة تحفظكَ منه

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أين تختفي الأموال ؟

وقال الدكتور محمد أبو بكر في فيديو له عبر « فيسبوك »: إن «مشكلة سرقة الأموال دون معرفة سارقها متواجدة في منزله ومنزلك والكثير من المنازل»، مؤكدًا أن هذه الواقعة حدثت معه بالفعل في منزله».

 

وأفاد بأن «عالم الجن كعالم البشر منهم الصالحون ومنهم الطالحون السيئون، لذلك إذا اختفت الأموال من منزلك أو الذهب وتأكدت أن أهل بيتك لم يقوموا بالأمر، وتساءلت ما إذا كان الجن سرقهم فهذا صحيح!، لأنه يسرق من الأموال والذهب والأطعمة».


لماذا يسرق الجن المال ؟

ونبه على أن الجن يقوم بذلك الأمر من أجل نفسه، أو طاعةً لأمر الساحر الذي سخره للقيام بذلك، مضيفاً: «في حالة قيامه بذلك الأمر لنفسه، يقوم بذلك من أجل الأذى، إذ قال الإمام ابن تيمية: إن للجن والشياطين لذة في الشر والفتن، يحبون ذلك وإن لم يكن فيه منفعة».

ولمعرفة المزيد حول أراء الدكتور محمد أبوبكر حول سرقة الجن للإنسان .. تابع الفيديو جراف التالي:

الدكتور محمد أبو بكر الجن سرقة الأموال أحد علماء الأزهر الشريف

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