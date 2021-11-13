رئيس لجنة طاقة النواب: كلمة السيسي بمؤتمر باريس تجديد لدعم مصر لليبيا

أثنى النائب حسام عوض الله عضو مجلس النواب رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على الكلمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مؤتمر باريس واعتبرها كلمة تاريخية تأكيدا دور مصر وتأثيرها على المستوى الإقليمى والدولى واهتمامها باستقرار الوطن العربى ، بجانب مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهوده الساعية لاستقلال القرار الوطني الليبي ولفظ أى تدخلات أجنبية.

وتابع عوض الله فى بيان له أن ليبيا عمق استراتيجي لمصر ، ومصر على مدى العصور تقف الى جانب الاشقاء الليبين ، واستقرار الِأمن الليبى ودفع عجلة التنمية لن يكون سوى بأيدى أبنائها ، وتلك هى الرسالة التى وجهها الرئيس السيسى للشعب الليبى بجانب رسائل عدة بعثها الرئيس للشعب الليبى خلال هذا الخطاب الذى استشهد فى حديثه بعمر المختار كـ"رمز الجهاد"، مؤكدا: "هو من قاد الليبيين في قتال الاحتلال الإيطالي قديما. وهذه المرحلة التي نعيشها الآن مفصلية".

وأضاف رئيس لجنة الطاقة أن خطاب وكلمة الرئيس كانت بمثابة تجديد لدعم مصر الكامل الأشقاء الليبيين لإتمام خارطة الطريق، وصولا إلى عقد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

رؤية الرئيس السيسي ثاقبة

وأوضح عوض الله أنه يجب على الأشقاء الليبيين وضع المصلحة الليبية فوق كل الاعتبارات، دون تدخلات من أطراف خارجية تستهدف ثروات الشعب الليبي وتعبث بأمنه واستقراره مشيرا الى أن رؤية الرئيس السيسي ثاقبة لاستعادة المسار السياسي الليبي الصحيح ودور مؤسساتهم الوطنية الفعال..

وثمن عوض الله الجهود المصرية الحثيثة المتسقة مع كافة القرارات الدولية، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية والذى ينبع من حرصه على الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي وأمن حوض المتوسط والشمال الإفريقي.