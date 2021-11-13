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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احتجاج المئات في مركز المؤتمرات بجلاسكو مع اقتراب انتهاء "كوب 26".. فيديو

جلسات كوب ٢٦
جلسات كوب ٢٦

اذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها، تظاهر المئات من الناشطين البيئيين وممثلي المجتمع المدني أمام قاعة المؤتمرات التي تحتضن جلسات "كوب 26" للمناخ في جلاسكجو وهم يهتفون من أجل الحفاظ على البيئة وفي محاكاة لتذمرهم من الوضع البيئي.

 

بدا المشاركون في المظاهرات وكأنهم يُغادرون المكان في إشارة للاحتجاج ورفض "فشل" الدول في حماية الأرض وتأثير صناعة الوقود الأحفوري.

 

مسودة بيان ختامي

واستمرت مباحثات صعبة في اليوم الأخير خلال قمة "كوب 26" حول مسودة بيان ختامي جديد يدعو إلى تسريع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ومساعدة الدول الفقيرة في مواجهة الكوارث والحد من استخدام الوقود الأحفوري


 

الوقود مظاهرات الدول الفقيرة صناعة مؤتمر

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