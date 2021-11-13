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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمل عشاق الدراويش .. كل ما تريد معرفته عن براون مدرب الإسماعيلي الجديد

مدرب الإسماعيلي الجديد
مدرب الإسماعيلي الجديد

تولي الأرجنتيني خوان براون الإدارة الفنية لفريق الكرة الأول بـ الإسماعيلي ،وذلك بعد إنهاء إجراءات الاتفاق مع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة المهندس يحيى الكومى.

 

ويمتلك المدرب الشاب سيرة ذاتية جيدة يمكن تلخيصها فيما هو تالي :

 

-خوان من مواليد مدينة لابلاتا الأرجنتينية ويبلغ من العمر ٤٤ عاما ،حيث ينتمي لأسرة كروية كبيرة ووالده هو براون نجم المنتخب الحائز علي كأس العالم بجانب الأسطورة الراحل مارادونا نسخة ١٩٨٦…

 

-بدأ خوان مشواره التدريبى بالسعودية كمدرب لفريق الشباب بالهلال عام 2016..

 

-تم تصعيده وتولى تدريب فريق الهلال الأول في فبراير 2018 خلفا لرامون دياز الذي تولى تدريب بيراميدز من قبل .

 

-قاد خوان براون الهلال للتتويج بدرع ببطولة الدوري السعودي.

 

-وخاض براون مع الفريق السعودى فى الدورى 9 مباريات حيث فاز في 3 منها وتعادل اثنين وخسر 4 لقاءات.

 

-كما قاد براون الهلال في مسابقة دوري أبطال آسيا، حيث لعب أربع مباريات بواقع مباراتين ضد الريان القطري ولقاء مع العين الإماراتي والاستقلال الإيراني.

 

-بعد رحيله عن الهلال تسلم المهام الفنية للوحدة السعودى بعد رحيل أحمد حسام “ميدو” عام ٢٠١٩ وكان الفريق في المركز السادس برصيد 36 نقطة ببطولة الدورى حيث حصد الفريق تحت قيادته انتصارين وتلقي خمس هزائم.


-أخر محطاته قبل التعاقد مع الدراويش العمل مدربا لمنتخب بلاده للشباب “17” عاما.

 

-أهم ما يميز خوان براون هو تفضيله الإعتماد على اللاعبين الواعدين من صغار السن .

 

ودية الإسماعيلي والطلائع 

 

وحقق طلائع الجيش الفوز بثنائية مقابل لا شيء أمام الإسماعيلي مساء اليوم، في المباراة التي شهدت طرد محمود عبد العاطي "دونجا"، وأحمد أيمن.

 

ويستعد فريق الدراويش لمواجهة نظيره نادى الزمالك فى إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري الممتاز.

 

وتواجد مسؤولو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بالكامل أثناء المباراة الودية وعلى رأسهم يحيى الكومي، لمتابعة أخبار الفريق بعد أيام من الفوز بالانتخابات الأخيرة.

 

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي فشل في تحقيق أي نقاط خلال الـ3 جولات الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، بعد خسارته أمام كلًا من الأهلي و سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي على الترتيب.
 

الاسماعيلي خوان براون كأس العالم السعودية الهلال الدوري السعودي

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