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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نبيل الحلفاوي عن فوز المنتخب: كنت أتمنى نكسب عشان يبقى فيه أمل ولو ضعيف

نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

علق الفنان نبيل الحلفاوي علي تأهل منتخب مصر الوطني إلى المرحلة الحاسمة لتصفيات كأس العالم 2022، بعد تعادله أمام نظيره الأنجولي، بهدفين لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكتب نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "مبروك الصعود.. كنت أتمنى نكسب عشان يبقى فيه أمل ولو ضعيف في تصنيفنا مستوى أول في الدور القادم.. مش بس عشان هنقابل مين.. الأهم لأن ماتش الحسم (ماتش الإياب) هيبقى على أرض المصنف في المستوى الأول".

 

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وكان منتخب مصر تعادل مع أنجولا 2/2، فى المباراة التى أقيمت أمس الجمعة والتأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

 

تفاصيل مباراة مصر وأنجولا 

 

مارس منتخب أنجولا الضغط على منتخب مصر في الدقائق الأولى من المباراة، ووصل إلى منطقة جزاء الشناوي أكثر من مرة ولكن لم يهدد مرمى الفراعنة.

 

واستحوذ منتخب مصر على الكرة في الدقيقة 5 من عمر المباراة وحاول تنظيم هجمة يهدد بها مرمى أنجولا، أو يخطف هدف أول، ولكن أغلق منتخب أنجولا خطوط دفاعاته بإحكام.

 

وخرج ماتيوس جاليانو كوستا قائد منتخب أنجولا في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، بعد أن شارك في مباراته الأخيرة الدولية أمام منتخبنا الوطني.

 

وتألق محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 17 من عمر المباراة ومنع دخول قذيفة قوية مرماه وحرم أنجولا من تسجيل هدف التقدم.

 

وأحدث مصطفى محمد لاعب منتخب مصر خطأ أمام منطقة جزاء الشناوي في الدقيقة 21، بعد تدخله بقوة على أحد لاعبي المنتخب الأنجولي، ومرت بسلام على مرمى الشناوي.

 

 

وشكل منتخب مصر الهجمة الأولى على مرمى أنجولا عن طريق محمد شريف في الدقيقة 23 من عمر المباراة الذي سدد كرة رائعة من فوق الحارس ولكنها علت المرمى وكان مصيرها خارج الملعب.

 

وفي دربكة دفاعية؛ ارتدت الكرة من دفاعات منتخب مصر إلى هيلتر كوشتا لاعب أنجولا، وأسكنها الشباك من تسديدة قوية على يمين الشناوي، وأعلن عن الهدف الأول لمنتخب أنجولا.

 

وتدخل أكرم توفيق لاعب منتخب مصر على لاعب أنجولا، وأسقطه داخل منطقة الجزاء، وتصدى ايمبالا انزولا للكرة وسدد الكرة في مرمى الشناوي لتصبح النتيجة 2-0 للغزلان السوداء، إلي أن تمكن المنتخب المصري من تقليص الفارق بهدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع وذلك بتسديدة بأقدام محمد النني.


أجرى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تبديلان في بداية شوط المباراة الثاني بخروج مصطفى محمد ونزول مروان حمدي، وخروج عبد الله السعيد ونزول حمدي فتحي.

 

اعتدى لاعب منتخب أنجولا على كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد 11 نوفمبر، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

 

 

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