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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة .. منتخب مصر يتعادل مع أنجولا ..المغرب تكتسح السودان ..وخوان براون مدربا لـ الإسماعيلي

مباراة مصر وانجولا
مباراة مصر وانجولا

نشر «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن الشأن الرياضي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

 

وجاءت أخبار الرياضة على النحو الآتي:

 

رسميا.. خوان براون مديرا فنيا لـ الإسماعيلى.. صور

أتم مسئولو نادى الإسماعيلى اتفاقهم بشكل رسمي مع الأرجنتينى خوان براون لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، في الفترة المقبلة، خلفًا لطلعت يوسف، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

 

مصر تتعادل مع أنجولا 2-2 وتتأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر ونظيره الأنجولي بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، في المباراة التي تقام على ملعب 11 نوفمبر ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم بقطر 2022.

 

منتخب المغرب يهزم السودان في تصفيات المونديال

فاز منتخب المغرب على نظيره السوداني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

 

إنجلترا تكتسح ألبانيا بخماسية.. وبولندا تفوز على أندورا في تصفيات كأس العالم

اكتسح منتخب إنجلترا نظيره الألباني بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

 

إيطاليا تتعادل مع سويسرا 1-1 في تصفيات كأس العالم

تعادل منتخب إيطاليا مع نظيره السويسري بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

 

رسميًا.. داني ألفيس يعود إلى برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، تعاقده بشكل رسمي مع الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس لصفوف الفريق.

 

رسميًا.. عبدالله غراب رئيسًا لنادي الصيد

فاز المهندس عبدالله غراب، بمنصب رئاسة نادي الصيد بعد انتهاء الانتخابات التى أجريت أمس الجمعة بين عدد من المرشحين لمنصب الرئاسة داخل النادي.

 

الجابون تهزم ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

فاز المنتخب الجابوني على ضيفه الليبي بهدف دون مقابل، في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

 

سموحة يفوز على سبورتنج بخماسية استعدادا لإنبي

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بخماسية على سبورتنج في اللقاء الودي الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدوري المصري من جديد.

 

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