أخبار الرياضة .. منتخب مصر يتعادل مع أنجولا ..المغرب تكتسح السودان ..وخوان براون مدربا لـ الإسماعيلي

نشر «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن الشأن الرياضي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

وجاءت أخبار الرياضة على النحو الآتي:

أتم مسئولو نادى الإسماعيلى اتفاقهم بشكل رسمي مع الأرجنتينى خوان براون لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، في الفترة المقبلة، خلفًا لطلعت يوسف، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر ونظيره الأنجولي بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، في المباراة التي تقام على ملعب 11 نوفمبر ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم بقطر 2022.

فاز منتخب المغرب على نظيره السوداني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

اكتسح منتخب إنجلترا نظيره الألباني بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

تعادل منتخب إيطاليا مع نظيره السويسري بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، تعاقده بشكل رسمي مع الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس لصفوف الفريق.

فاز المهندس عبدالله غراب، بمنصب رئاسة نادي الصيد بعد انتهاء الانتخابات التى أجريت أمس الجمعة بين عدد من المرشحين لمنصب الرئاسة داخل النادي.

فاز المنتخب الجابوني على ضيفه الليبي بهدف دون مقابل، في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بخماسية على سبورتنج في اللقاء الودي الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدوري المصري من جديد.