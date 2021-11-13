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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تدهور صحتها بعد تطعيمها في المدرسة.. أحد القراء يستغيث لعلاج ابنته

صدى البلد

ارسل القارئ احمد متولي  الرفاعي استغاثته لعلاج ابنته لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد.


وقال في استغاثته "دنيا طفله تحبها من اسمها وبراءه ملامحها بنت أبوها ونقدر نقول بجد كما قال سيد الخلق عن فاطمه الزهراء فاطمه أم أبيها والله الجمله العظيمه دي تتمثل في حنيه دنيا على ابوها فهي فعلا أم أبيها علي صغر سنها وهي البنت الوحيده لعائلتها .

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تتبع" القصه بدأت من تطعيم الصف الرابع الابتدائي يوم الاثنين 8/11/2021 بمدرسه المستشار نعمان حسين هيكل الابتدائيه بقرية كفر غنام مركز السنبلاوين محافظه الدقهليه وعند عودتها من المدرسه شعرت بأثار التطعيم من سخونيه وآلام في أطرافها وعليه انتفضت  لصراخها  وبدأت قصه المأساة فأتيت بها الي مستشفي الاطفال الجامعي بالمنصورة الساعه 8مساء وتم حجزنا  حتي صباح اليوم الثاني فريش الأرض ولم يستقبلنا أحد ولم يرحمنا احد بكلمه يطمئن بها قلبي ويثلج بها صدري.


وعندما نظروا للطفله بعد مرور أكثر من 24 ساعه جليسه أرض المستشفي كتب الدكتور المعالج لها تقريره وذلك كان يوم الاربعاء 10/11/2021 بضروره دخولها العنايه المركزه  وحتي هذه اللحظه لم يستجيب أحد لصراخ والدها المسكين ولم توضع تحت العنايه المركزه والأكسجين والله توجد احداث لم تذكر يدمع لها القلب وتشيب لها الرأس.

فأغيثونا انا راجل صنايعي علي باب الله وسايب اكل عيشي وقاعد على باب المستشفي ولم يريحني احد ويعطيني تقرير بحاله ابنتي الوحيده.

فأغيثونا يامسؤلين أحدثكم كأب أولاً وأيضا كأب لنا جميعاً أب المواطن المصري لحضراتكم تنظر لنا دائما بعين الرحمه وكذلك نريد هذه النظرة من وزارة الصحه المصريه لطفلة معاليكم دنيا أحمد الرفاعي بعين الرحمه فأنقذها يا سيادة الرئيس من مصير لايعلمه إلا الله إذا تأخر الوقت اكثر من ذلك.

دنيا احمدومتولي الرفاعي موجوده الآن في مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة ولم يرحمها أحد اغيثونا اغاثكم الله المواطن المصري احمد متولي الرفاعي للتواصل 01032845481.


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