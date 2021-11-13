بعد التأهل للدور الحاسم.. النجوم يشيدون بمنتخب مصر ويطالبون بالوصول للمونديال

تعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب أنجولا بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب 11 نوفمبر ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.



وتأهل منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش إلى الدور الحاسم لتصفيات بطولة كأس العالم بقطر 2022.

ومن المقرر أن يقام الدور الحاسم لتصفيات المونديال بنظام مباراتي ذهاب وإياب في الأسبوع الأخير من شهر مارس المقبل ومن المنتظر أن تجرى مراسم قرعة الدور الحاسم لتصفيات المونديال يوم 18 ديسمبر المقبل حيث يتم تقسيم المنتخبات العشرة إلى مستويين وفقا للتصنيف الخاص به.

فى البداية قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة إلي لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والجهاز الفني بمناسبة الوصول إلى المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وذلك عقب تعادل الفراعنة مع منتخب أنغولا بنتيجة ٢/٢ ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة بالتصفيات.

أشاد وزير الشباب والرياضة بأداء المنتخب في مباراة أنجولا وإصرار اللاعبين على العودة بنتيجة المباراة بعد التأخر بهدفين لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي، وحسم المنتخب التأهل للمرحلة المقبلة من التصفيات، مشيراً أن مباراة الجابون المقبلة ستكون بروفة قوية، وفرصة لتحقيق نتيجة مميزة وتعطي رسالة لجميع المنتخبات المتأهلة على قدرة الفراعنة على المنافسة وتحقيق الفوز.

لفت الوزير إلى مساندة ومؤازرة الجميع للمنتخب الوطني، وتحفيزهم على مواصلة تقديم الأداء المميز، والتوفيق في الفوز في المرحلة المقبلة من التصفيات للتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم ، وإسعاد الجماهير المصرية.

من جانبه قدم كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر التهنئة للاعبي الفراعنة وقال إن لاعبي منتخب مصر قدموا مباراة بعقلية البطل و أحييهم على ذلك وارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة في أنجولا أثرت على الفريق وتسببت في البداية السيئة للمنتخب.

واوصل: العبرة بالنهايات وكنا الأفضل في الشوط الثاني وكان ليدن القدرة على إحراز الهدف الثالث مؤكدا أن الهدف الأساسي هو التأهل لكأس العالم 2022 مشيرا إلى استغلال كأس العرب وأمم إفريقيا لتجهيز الفريق للمباراتين الفاصلتين في مارس المقبل.

فيما أكد أحمد حجازى مدافع منتخب مصر أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة الكبار حذر اللاعبين من البداية السيئة أمام منتخب أنجولا وقال : نهنئ الجمهور المصرى عقب التعادل مع أنجولا وتأهل الفراعنة إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم.

واستطرد أحمد حجازي: البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى حذر اللاعبين من البداية السيئة لكن رغبة اللاعبين وقدراتهم نجحت فى إدراك التعادل فى المباراة والسعي للفوز وتحقيق الثلاث نقاط وتوجد العديد من الأخطاء في مباراة أنجولا وسوف نعمل على تصحيحها في المباراة القادمة أمام الجابون يوم الثلاثاء المقبل.

بينما وجه محمود حسن تريزيجيه نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي التهنئة إلى منتخب مصر الوطني وقال في تغريدة عبر تويتر: ألف مبروك لمنتخبنا الوطني وربنا يكملها بالصعود إن شاء الله.

ووجه أحمد المحمدي قائد أستون فيلا الإنجليزي السابق التهنئة إلى منتخب الفراعنة الكبار وقال فى تغريدة عبر تويتر: مبروك لـ منتخب مصر التأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال. كل التوفيق فيما هو قادم.

وقدم أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر للاعبي المنتخب الوطني وجهازه الفني على التأهل للدور الحاسم لتصفيات كأس العالم وذلك قبل نهاية دور المجموعات ، حيث حسم صدارة مجموعته الليلة بالتعادل 2-2 مع أنجولا في لواندا.



أضاف مجاهد أن المنتخب المصري أمامه محطتان هما الأهم في تاريخه بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية في يناير المقبل وتجاوز الدور الأخير من تصفيات كأس العالم في مارس لتحقيق آمال الجماهير المصرية المنعقدة عليه، وهو تحد كبير بإذن الله يستطيع تخطيها بنجاح.



وقال رئيس الاتحاد أن بطولة كأس العرب التي ستنطلق أول ديسمبر المقبل ستكون إعداد جيد للفريق للمحطتين الأهم ، لا سيما أنه يفتقد خلال بطولة العرب عددا من العناصر الرئيسية بغياب المحترفين في الخارج عنها ولاعبي بيراميدز نظرا لارتباطهم مع فريقهم في الكونفدرالية الافريقية متمنيا مستقبلا كبيرا مؤكدا على قدرتهم بإذن الله لتحقيق حلم الملايين وأن يسجلوا أسماءهم كجيل في سجل انتصارات الكرة المصرية.

وأكد مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي أن منتخب مصر الوطني سوف يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وغرد عبر حسابه على تويتر، عقب نهاية المباراة التى أقيمت فى العاصمة لواندا: منتخب مصر فى كأس العالم إن شاء الله.

ووجه عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر التهنئة إلى منتخب مصر الوطني وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : الحمد لله ،، والمشوار الصعب ابتدا.

كما وجه الإعلامي هاني حتحوت التهنئة إلى منتخب مصر الوطني وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : مبروك لمصر التأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال مارس المقبل.