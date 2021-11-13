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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن : مخرج شادر السمك يكشف عن رأيه فى إعادة تقديمه تليفزيونياً .."علي ربيع" يوجه رسالة للمنتخب القومى .. وتصريحات فيفى عن القبر تتصدر

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية . 

 

رفضت كتابة كلمة راقصة على قبرها وأوصت التربي .. تصريحات فيفي عبده عن الموت

 

تصدرت الفنانة فيفى عبده مؤشر البحث جوحل بعد ظهورها فى برنامج أسرار النجوم على إنجى على ، وقد تحدث عن الموت وقبرها .

لم تكن تلك المرة الأولى التى تتحدث فيها فيفى عبده عن المقابر ، ففى ظهورها ما قبل الأخير ومن خلال برنامجى تليفزيونى تحدثت فيفى عبده عن تلك الأمور مع العراقي نزار فارس .

 

تستحقين كل الأفضل.. دينا الشربيني تهنئ مايا دياب بعيد ميلادها


حرصت الفنانة  دينا الشربيني  على تهنئة مايا دياب بعيد ميلاها ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت دينا الشربيني  صورة لها برفقة مايا دياب  وعلق قائلة : عيد ميلاد سعيد ميوشة بحبك جدا ، عقبال ١٠٠ سنة ، تستحقين كل الافضل ،بتمنالك كل السعادة و الحب .

 

أشتهرت بأدوار الفتاة الشريرة.. إبنة المنتجة آسيا التي اعتزلت الفن وأشهرت إسلامها

 

يحل اليوم ذكرى ميلاد الممثلة منى ، والتى أشتهرت فى السينما المصرية بتجسيد دور أبنة زوجة الاب الشريرة ، وقد تم حصرها فى هذا الدور فى عدد من الأعمال.
منى لم تقدم فى السينما المصرية سوى 22 فيلماً فقط ، الا انها أستطاعت ان تترك أثر لدى المشاهد المصرى ، خاصة وانها كانت تقدم دائماً دور الفتاة الشريرة . 

 

على عبد الخالق: لست منزعجا من إعادة تقديم شادر السمك تليفزيونياً

 

أكد المخرج على عبد الخالق انه ليس ضد إعادة تقديم فيلمه الشهير " شادر السمك " فى عمل تليفزيونى ، وذلك بعد ما تم  الإعلان عن هذا الأمر خلال الساعات الماضية . 
وتابع المخرج الكبير على عبد الخالق فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، لست منزعجا من هذا الأمر ، ولا يمكن أن أحجر على احد فهذا أمر طبيعى فى الدول الاجنبية وعلى رأسها أمريكا ، فمن الممكن تقديم فيلم اوعمل ثم يتم تناول الموضوع ذاته فى عشرات المعالجات الدرامية المختلفة . 

 

محمد أمين : بسبب إعلان قدمت روبي لأول مرة في فيلم ثقافي .. فيديو

 

حل المخرج محمد أمين ضيفا على موقع صدى البلد فى ندوة تحدث فيها عن فيلمه الجديد المحكمة، والذى من المقرر عرضه خلال الفترة القادمة.
كما كشف محمد أمين أسرار لأول مرة عن فيلمه الشهير “فيلم ثقافي”، الذى عرض فى السينما منذ 22 عاماً.

 

بعد التأهل لآخر مرحلة بتصفيات المونديال.. علي ربيع: معانا أحسن لعيب في العالم
 

وجه الفنان علي ربيع  التهنئة  إلى منتخب مصر الوطني بعد التأهل إلى المرحلة الحاسمة لتصفيات كأس العالم 2022.

وكتب علي ربيع عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: مبروك منتخب مصر الصعود ويارب تكمل ونروح كاس العالم وناخد كاس العالم عشان معانا احسن لعيب فالعالم .

اخبار الفن منتخب مصر مايا دياب الفنانة فيفي عبده دينا الشربيني فيفي عبدة شادر السمك

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